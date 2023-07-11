تصفيات أمم إفريقيا - كاف يهدي الكونغو الديموقراطية 3 نقاط بسبب عدم أهلية دياو

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 22:40

كتب : محمد عبد العظيم

خاديم دياو

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) احتساب نتيجة مباراة موريتانيا والكونغو الديموقراطية التي انتهت بالتعادل 1-1 بفوز الأخير بسبب عدم أهلية لاعب منتخب المرابطون.

وحسبما علم FilGoal.com فأن لجنة الانضباط قررت احتساب المباراة التي انتهت بتعادل موريتانيا والكونغو الديموقراطية بنتيجة 1-1 بفوز الفهود بنتيجة 3-0 مع تغريم الاتحاد الموريتاني 10 آلاف دولار.

تأتي العقوبة بسبب إشراك منتخب موريتانيا للاعب خاديم دياو.

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وتقدم الاتحاد الكونغولي في شهر أبريل الماضي بشكوى لدى كاف بسبب مشاركة دياو دون إرسال طلبا لاتحاد الدولي لكرة القدم بتغيير جنسيته من السنغال إلى موريتانيا.

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وسبق أن شارك دياو (25 عاما) من قبل بقميص منتخب السنغال للمحليين والشباب من قبل.

واشترط فيفا أن يتقدم اللاعب بطلب لتغيير الجنسية للعب لمنتخب آخر وهو ما لم يفعله اللعب.

وبهذا القرار تصدر منتخب الكونغو الترتيب برصيد 9 نقاط فيما تراجع المرابطون للوصافة برصيد 7 نقاط.

ويتساوى منتخب موريتانيا مع نظيره الجابوني بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف في صالحه.

ويحتل منتخب السودان المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

وتشهد الجولة الأخيرة مواجهة موريتانيا والجابون، فيما يلتقي الكونغو الديموقراطية مع السودان.

وشارك دياو في مباراتي موريتانيا ضد الكونغو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وبدأ دياو الذي يشغل مركز الظهير الأيسر مسيرته مع جينيراسيون فوت السنغالي وانضم لصفوف هورويا كوناكري الغيني في 2020.

موريتانيا خاديم دياو الكونغو الديموقراطية تصفيات أمم إفريقيا 2023
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