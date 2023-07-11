القيعي: إمام عاشور لاعب مهم.. ويتم ابتزازنا بمبادئ الأهلي

قال عدلي القيعي رئيس شركة الكرة في الأهلي إن إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي لاعب مهم مؤكدا أنه من حق الجماهير تخيل كل السيناريوهات.

إمام عاشور النادي : ميتيلاند الأهلي

وتحدث القيعي عبر قناة "الحدث اليوم" قائلا: "إمام عاشور لاعب مهم ومن حق كل الناس تذهب لجميع السيناريوهات".

وواصل "ما حدث من إمام للأهلي سابقا وعلاقته بمبادئ الأهلي؟ هذه عملية ابتزاز".

وأوضح "ماذا لو قلت إنني لا أريد ضم إمام عاشور، هل سيقولون وقتها عني نادي القيم والمبادئ؟ هناك من يريد باستمرار الابتزاز بكلمة المبادئ او يهددوك بها أو ينكروها، هذا موضوع يخصهم ولا يخصنا".

وشدد القيعي "نحن لا نتصرف كي يعترف شخص ما بمبادئ الأهلي، من لا يريد الاعتراف بها فهذا شأنه طالما يسعده هذا الأمر وأن يعيش في فقاعة الوهم التي يخلقها وهو حر".

وأردف رئيس شركة الكرة في الأهلي "ولكن مبادئ الأهلي تخصه وتخص العاملين فيه ولم يفرض أي منا مبادئه على جهة أخرى".

وأتم "يقولون إنه لا يوجد لدينا مبادئ؟ هذا شيء لا يخصك، في أي شيء يخصك؟".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تجهيز الأهلي لعرض رسمي لضم إمام في الصيف الجاري.

كما كشف FilGoal.com عن أن مارسيل كولر مدرب الأهلي سيضم مهاجم أجنبي ويكتفي بصفقة وحيدة في خط الوسط حال ضم إمام عاشور.