بعد نهاية الإجازة.. صلاح يعود إلى ليفربول ويباشر عمله

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 12:13

كتب : FilGoal

الظهور الأول لمحمد صلاح في تدريبات ليفربول

عاد محمد صلاح نجم ليفربول يوم الثلاثاء إلى صفوف ناديه بعد نهاية الإجازة الصيفية ليبدأ الاستعداد للموسم الجديد.

وانطلقت استعدادات ليفربول للموسم الجديد قبل أيام، بدون صلاح وبعض اللاعبين الدوليين الذين حصلوا على عطلة أطول مما حصل عليها غير الدوليين.

ونشر موقع ليفربول لقطات عودة صلاح إلى مقر تدريبات النادي لأول مرة هذا الصيف.

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موسم 2022-2023 انتهى في أواخر مايو الماضي ليبدأ بعدها قائد منتخب مصر عطلة طويلة تخللها المشاركة مع الفراعنة ضد غينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 منتصف يونيو الماضي.

سيبدأ ليفربول موسمه الجديد بملاقاة تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج في 13 أغسطس المقبل.

يذكر أن صلاح حصد جائزة أجمل أهداف فريقه في موسم 2022-2023.

ودخل صلاح المنافسة بهدفه ضد مانشستر سيتي وهدفه ضد توتنام، أمام 11 هدفا آخرين.

ونشر ليفربول عبر موقعه 13 هدفا مرشحا للجائزة السنوية.

شاهد الأهداف الـ13من هــــنـــــا

واحتل هدف صلاح أمام توتنام المركز العاشر في القائمة، فيما احتل الهدف الذي صنعه له أليسون بيكر أمام سيتي المركز الأول.

الهداف التاريخي عديم الغياب.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول في موسم 2022-2023

وكان الدولي المصري قد حصد جائزة أفضل هدف لفريقه في الموسم قبل الماضي برائعته ضد مانشستر سيتي.

كما توج بجائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي بفضل الهدف نفسه.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم المنصرم بلغ 30 هدفا في مختلف المسابقات.

ونجح صلاح في تسجيل 30 هدفا أو أكثر في مواسم 2017-2018 (44 هدفا) و2020-2021 (31 هدفا) و2021-2022 (31 هدفا)، وهو ما تمكن منه الآن للموسم الرابع في مسيرته مع الريدز، والثالث على التوالي.

وأنهى نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 305 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 186 هدفا وصنع 79 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول
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