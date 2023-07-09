موتسيبي: هذا هو المسمى الجديد لدوري السوبر الإفريقي.. وموعد الانطلاق

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير اسم البطولة المستحدثة دوري السوبر الإفريقي، وأكد من جديد عن موعد انطلاقها.

البطولة المستحدثة سيطلقها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لأول مرة هذا العام.

وقال موتسيبي في تصريحات لشبكة beIN Sports: "قررنا رسميا تغيير اسم بطولة دوري السوبر الإفريقي إلى الدوري الإفريقي لكرة القدم".

وأكمل "أصدقاؤنا في أوروبا طلبوا منا تغيير مسمى البطولة حتى لا تذكرهم بمشروع دوري السوبر الأوروبي، قلنا لهم لا مشكلة".

وأضاف "البطولة ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل".

وتابع "سنكشف المزيد من التفاصيل عن البطولة في اجتماعنا المقبل بكوت ديفوار".

وأتم "هدفنا من هذه البطولة أن تصبح الفرق الإفريقية قادرة على منافسة فرق القارات الأخرى في أمور عديدة".

وستقام البطولة بمشاركة 8 فرق هم الأهلي وماميلودي صنداونز والوداد والترجي ومازيمبي وبترو أتليتكو وهوريا كوناكري وسيمبا.

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وأطلق كاف دوري السوبر الإفريقي برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في أغسطس 2022 على أن تبدأ البطولة بدءا من موسم 2023-2024.

كان مستهدفا أن تقام البطولة بين 24 فريقا من كافة أنحاء القارة وتبدأ بين أغسطس وتنتهي في مايو، وأن يحصد البطل 11 مليون دولار كمكافأة تتويج باللقب.

وبحسب التقارير فأن البطولة تقلص عدد المشاركين بها من قِبل كاف بداعي عدم وجود عقود رعاية كافية لدعم البطولة، إلى 8 على أن تبدأ بين 17 أكتوبر و30 نوفمبر المقبلين.

وأوضح تقرير "ذا جارديان" أن كاف وقع عقود تعاون مدتها 5 سنوات مع الاتحاد السعودي لتعزيز فرص نمو إفريقيا والسعودية.

وسبق أن ارتبط اسم السعودية ومصر واليونان بالتقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2023، لكن لم يتم التقدم بملف رسمي حتى الآن.

وحرص وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإفريقي "كاف" على زيارة مقر النادي الأهلي بالجزيرة في شهر يناير الماضي.

ويأتي ذلك تمهيدا لمشاركة الأهلي في البطولة والتي يجري الترتيب لانطلاقها خلال الفترة المقبلة.