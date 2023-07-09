موتسيبي: هذا هو المسمى الجديد لدوري السوبر الإفريقي.. وموعد الانطلاق

الأحد، 09 يوليه 2023 - 13:41

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير اسم البطولة المستحدثة دوري السوبر الإفريقي، وأكد من جديد عن موعد انطلاقها.

البطولة المستحدثة سيطلقها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لأول مرة هذا العام.

وقال موتسيبي في تصريحات لشبكة beIN Sports: "قررنا رسميا تغيير اسم بطولة دوري السوبر الإفريقي إلى الدوري الإفريقي لكرة القدم".

أخبار متعلقة:
مدرب المغرب الأولمبي يشيد بمنتخب مصر.. ويتحدث عن لقطة اشتباكه مع إبراهيم عادل رومانو: أندرلخت ضمن الأندية المهتمة بضم إبراهيم عادل جمال علام للاعبي المنتخب الأولمبي: فخور بكم.. وأتوقع ميدالية أولمبية ميكالي: خسرنا بأمور خارج أيدينا.. أحيانا التحكيم لا يكون على ما يرام

وأكمل "أصدقاؤنا في أوروبا طلبوا منا تغيير مسمى البطولة حتى لا تذكرهم بمشروع دوري السوبر الأوروبي، قلنا لهم لا مشكلة".

وأضاف "البطولة ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل".

وتابع "سنكشف المزيد من التفاصيل عن البطولة في اجتماعنا المقبل بكوت ديفوار".

وأتم "هدفنا من هذه البطولة أن تصبح الفرق الإفريقية قادرة على منافسة فرق القارات الأخرى في أمور عديدة".

وستقام البطولة بمشاركة 8 فرق هم الأهلي وماميلودي صنداونز والوداد والترجي ومازيمبي وبترو أتليتكو وهوريا كوناكري وسيمبا.

وأطلق كاف دوري السوبر الإفريقي برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في أغسطس 2022 على أن تبدأ البطولة بدءا من موسم 2023-2024.

كان مستهدفا أن تقام البطولة بين 24 فريقا من كافة أنحاء القارة وتبدأ بين أغسطس وتنتهي في مايو، وأن يحصد البطل 11 مليون دولار كمكافأة تتويج باللقب.

وبحسب التقارير فأن البطولة تقلص عدد المشاركين بها من قِبل كاف بداعي عدم وجود عقود رعاية كافية لدعم البطولة، إلى 8 على أن تبدأ بين 17 أكتوبر و30 نوفمبر المقبلين.

وأوضح تقرير "ذا جارديان" أن كاف وقع عقود تعاون مدتها 5 سنوات مع الاتحاد السعودي لتعزيز فرص نمو إفريقيا والسعودية.

وسبق أن ارتبط اسم السعودية ومصر واليونان بالتقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2023، لكن لم يتم التقدم بملف رسمي حتى الآن.

وحرص وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإفريقي "كاف" على زيارة مقر النادي الأهلي بالجزيرة في شهر يناير الماضي.

ويأتي ذلك تمهيدا لمشاركة الأهلي في البطولة والتي يجري الترتيب لانطلاقها خلال الفترة المقبلة.

باتريس موتسيبي كاف دوري السوبر الإفريقي الدوري الإفريقي لكرة القدم
نرشح لكم
رغم الخسارة.. منتخب مصر يحصل على النصيب الأكبر من جوائز الأفضل في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 شكرا لكم.. منتخب مصر الأولمبي يخسر لقب أمم إفريقيا ضد المغرب بعد 103 دقيقة منقوصا سجل وطُرد في 18 دقيقة.. محمود صابر يشعل نهائي المنتخب الأولمبي بالطريقتين جارديان: مدرب سيدات زامبيا متهم بالاعتداء الجنسي على اللاعبات البدري: أمتلك عروضا من الدوري المصري.. أريد العودة إليه حسام البدري: البقاء مع الصفاقسي؟ "ربنا يسهل" كاف يعلن إلغاء الدور الإضافي الثاني من الكونفدرالية بعد 20 عاما.. مالي تعود إلى الأولمبياد على حساب غينيا
أخر الأخبار
الرياضية: التعاون لا يمانع بيع مصطفى فتحي لأندية مصر بسبب التجنيد.. وموقف بيراميدز 11 دقيقة | الكرة المصرية
موتسيبي: هذا هو المسمى الجديد لدوري السوبر الإفريقي.. وموعد الانطلاق 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
ليكيب: جالاتاسراي أتم اتفاقه مع باريس للتعاقد مع إيكاردي بشكل نهائي 51 دقيقة | ميركاتو
حصل على الكرة الذهبية.. وفاة لويس سوريز أسطورة برشلونة وإنتر ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب المغرب الأولمبي يشيد بمنتخب مصر.. ويتحدث عن لقطة اشتباكه مع إبراهيم عادل ساعة | منتخب مصر
الهاتريك الأسرع في تاريخ البطولة.. قطر تودع الكأس الذهبية برباعية من بنما 2 ساعة | أمريكا
رومانو: أندرلخت ضمن الأندية المهتمة بضم إبراهيم عادل 2 ساعة | ميركاتو
جمال علام للاعبي المنتخب الأولمبي: فخور بكم.. وأتوقع ميدالية أولمبية 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 2 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 3 انتهت نهائي إفريقيا - المغرب (2)-(1) مصر الأولمبي 4 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور