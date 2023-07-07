كاف يعلن إلغاء الدور الإضافي الثاني من الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر موقعه الرسمي إلغاء الدور الإضافي الثاني (الملحق) في كأس الكونفدرالية.

وتقام مباريات الدور الإضافي الثاني (الملحق) في الكونفدرالية بين الفرق المتأهلة من الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية، مع الفرق الخاسرة المنتقلة من الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا في النسخ السابقة.

وبحسب ما جاء في موقع كاف عقب نهاية الاجتماع الذي أقيم في المغرب: "المكتب التنفيذي لـ كاف وافق على إلغاء مرحلة الدور الإضافي الثاني في كأس الكونفدرالية".

وأضاف "وهو ما يعني أن الفرق الـ 16 الفائزة في الدور التمهيدي الثاني ستتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في موسم 2023-2024".

وهو ما يعني عدم تحول الفرق الخاسرة في مباراة الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال إلى الكونفدرالية كما كان يحدث سابقا.

يذكر أن الأهلي وبيراميدز يشاركان الموسم المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

بينما يشارك الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية الموسم المقبل.

يذكر أن اتحاد العاصمة الجزائري توج بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

وأعلن كاف تعيين البنيني هيوز ألان أدجوفي رئيسا للجنة الحكام، أما في منصب النائب، ظهر الجنوب إفريقي فيكتور جوميز بعد اعتزاله التحكيم، وهو ما كشفه FilGoal.com في وقت سابق.