خبر في الجول - استبعاد عصام عبد الفتاح من لجنة حكام الاتحاد الإفريقي
الجمعة، 07 يوليه 2023 - 19:02
كتب : محمد عبد العظيم
اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل الجديد للجنة الحكام.
جاء ذلك على هامش الاجتماع المنعقد اليوم -الجمعة- في المغرب.
وخرج عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام المصرية السابق من عضوية لجنة كاف، حيث كان ممثلا عن منطقة شمال إفريقيا.
وتقرر تعيين البنيني هيوز ألان أدجوفي رئيسا للجنة الحكام.
أما في منصب النائب، ظهر الجنوب إفريقي فيكتور جوميز بعد اعتزاله التحكيم.
فيما ضمت اللجنة الجزائري جمال حيمودي والمغربي يحيى حدقة في تشكيلها الجديد.
يذكر أن عبد الفتاح استقال من منصبه كرئيس للجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك في أغسطس الماضي.
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