ظهور مرتقب لـ حمدي فتحي.. الوكرة يعلن مواجهة لاس بالماس وديا

اتفق نادي الوكرة القطري الذي يضم بين صفوفه حمدي فتحي على مواجهة لاس بالماس الإسباني وديا.

وانضم حمدي فتحي لصفوف الوكرة لمدة أربعة مواسم حتى صيف 2027 قادما من الأهلي على أن يرتدي القميص رقم 8 مع فريقه الجديد.

وأعلن الوكرة اتفاقه مع نظيره لاس بالماس على خوض المباراة الودية الأولى للفريق القطري في المعسكر الخارجي الذي سيخوضه في إسبانيا تحضيرا للموسم المقبل.

وأوضح الوكرة ان المباراة ستقام في الثامنة من مساء السبت 22 يوليو الجاري على أحد الملاعب القريبة من معسكر الفريق.

وتستضيف إسبانيا معسكر نادي الوكرة في الفترة من 16 يوليو حتى 31 من نفس الشهر.

ويستعد الوكرة لخوض منافسات الموسم الجديد من البطولات المحلية القطرية إضافة إلى المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

ووجه حمدي فتحي رسالة إلى جماهير النادي بعد إتمام تعاقده مع الوكرة. (من هنا)

ويلعب البالغ من العمر 28 عاما في صفوف الأهلي منذ موسم 2018-2019.

اللاعب الدولي شارك في 35 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

وحقق اللاعب مع الأهلي هذا الموسم بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 وكأس السوبر المصري 2022، ودوري أبطال إفريقيا ويقترب من لقب الدوري المصري.