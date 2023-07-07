ظهور مرتقب لـ حمدي فتحي.. الوكرة يعلن مواجهة لاس بالماس وديا

الجمعة، 07 يوليه 2023 - 15:30

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

اتفق نادي الوكرة القطري الذي يضم بين صفوفه حمدي فتحي على مواجهة لاس بالماس الإسباني وديا.

وانضم حمدي فتحي لصفوف الوكرة لمدة أربعة مواسم حتى صيف 2027 قادما من الأهلي على أن يرتدي القميص رقم 8 مع فريقه الجديد.

وأعلن الوكرة اتفاقه مع نظيره لاس بالماس على خوض المباراة الودية الأولى للفريق القطري في المعسكر الخارجي الذي سيخوضه في إسبانيا تحضيرا للموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
مؤتمر إبراهيم عادل: وصفي بخليفة صلاح يحفزني.. سنقاتل لإكمال سعادتنا مؤتمر ميكالي: مصر تمتلك جيلا واعدا.. نريد الفوز بكأس إفريقيا اتحاد الكرة يحيل محمد شيحة للجنة الانضباط تقارير: أوسوريو يتلقى عرضا لتدريب هندوراس

وأوضح الوكرة ان المباراة ستقام في الثامنة من مساء السبت 22 يوليو الجاري على أحد الملاعب القريبة من معسكر الفريق.

وتستضيف إسبانيا معسكر نادي الوكرة في الفترة من 16 يوليو حتى 31 من نفس الشهر.

ويستعد الوكرة لخوض منافسات الموسم الجديد من البطولات المحلية القطرية إضافة إلى المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

ووجه حمدي فتحي رسالة إلى جماهير النادي بعد إتمام تعاقده مع الوكرة. (من هنا)

ويلعب البالغ من العمر 28 عاما في صفوف الأهلي منذ موسم 2018-2019.

اللاعب الدولي شارك في 35 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

وحقق اللاعب مع الأهلي هذا الموسم بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 وكأس السوبر المصري 2022، ودوري أبطال إفريقيا ويقترب من لقب الدوري المصري.

حمدي فتحي الوكرة
نرشح لكم
تريزيجيه يتحدث عن ركلة جزاء الكونغو: صُدمت من ذلك القرار.. والمسني وسأفضحك تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد تريزيجيه: صلاح مازحني بعد السباعية.. جيرارد لم يحترمني وقلت له "هعمل مشاكل" تريزيجيه: مدرب ما ظلمني في الأهلي.. وهكذا أنقذ علي ماهر مسيرتي حمدي فتحي: إصرار الوكرة على ضمي أحد عوامل انتقالي.. وأشكر الأهلي وجماهيره طارق حامد يخضع للفحوصات الطبية مع اتحاد جدة تمهيدا للموسم الجديد خبر في الجول - إمام عاشور يجتمع مع مسؤولي ميتيلاند لمناقشة مصيره مدرب الوكرة: شاهدت حمدي فتحي بنفسي.. واخترته بالاسم دون مفاضلة
أخر الأخبار
أخيرا يدفع أموال.. أوجارتي لاعبا في باريس سان جيرمان 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
ظهور مرتقب لـ حمدي فتحي.. الوكرة يعلن مواجهة لاس بالماس وديا 36 دقيقة | المحترفون
مؤتمر إبراهيم عادل: وصفي بخليفة صلاح يحفزني.. سنقاتل لإكمال سعادتنا 44 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر ميكالي: مصر تمتلك جيلا واعدا.. نريد الفوز بكأس إفريقيا ساعة | منتخب مصر
اتحاد الكرة يحيل محمد شيحة للجنة الانضباط ساعة | الدوري المصري
تقارير: أوسوريو يتلقى عرضا لتدريب هندوراس ساعة | الدوري المصري
تقرير: بوجبا يرفض العروض السعودية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الأهلي تقدم بعرض لضم رضا سليم.. ورد الجيش الملكي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 عاد حيث تألق.. بوليفار يعلن ضم برونو سافيو من الأهلي 4 في الجول يكشف – تفاصيل انتقال برونو سافيو من الأهلي إلى بوليفار