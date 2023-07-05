"لنا عودة" حمدي فتحي يوجه رسالة إلى النادي الأهلي وجماهيره

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 20:54

كتب : FilGoal

هدف واحتفال حمدي فتحي ضد الرجاء

وجه حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي المنتقل إلى صفوف الوكرة القطري رسالة إلى النادي الأهلي وجماهيره.

حمدي فتحي

النادي : الوكرة

الأهلي

ويُقدم الوكرة، حمدي فتحي في مؤتمر صحفي غدا الخميس في السابعة مساء.

وكتب حمدي فتحي عبر حسابه الرسمي: "شكرا النادي الأهلي، شكرا مجلس الإدارة وشكرا جمهور النادي الأهلي العظيم".

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وتابع "فخور بكوني جزء صغير من كيان كبير وعظيم، شكرا على حبكم ودعمكم اللا متناهي".

وأضاف حمدي فتحي "ربنا وحده يعلم كنت أموت نفسي من أجل حب الكيان العظيم وجمهوره الكبير، أتمنى لكم كل التوفيق دائما".

وشدد "أخيرا أشكر جميع الأجهزة الفنية واللاعبين المحترمين الذين اعتبرهم أكثر من أخوتي وأحبكم جدا وأتمنى لكم كل التوفيق فيما هو قادم مع نادينا العظيم حتى تفرحوا جماهيره مثل ما تعودنا".

واختتم حمدي فتحي تصريحاته "لنا عودة".

ويلعب البالغ من العمر 28 عاما في صفوف الأهلي منذ موسم 2018-2019.

اللاعب الدولي شارك في 35 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

وحقق اللاعب مع الأهلي هذا الموسم بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 وكأس السوبر المصري 2022، ودوري أبطال إفريقيا ويقترب من لقب الدوري المصري.

الأهلي حمدي فتحي
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