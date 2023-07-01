أجندة الزمالك في يوليو - 7 مباريات ضمن 3 بطولات مختلفة حتى أغسطس

يخوض الزمالك في شهر يوليو الجاري 7 مباريات في كأس مصر والدوري المصري والبطولة العربية ويمتد مشوار الفريق لشهر أغسطس المقبل.

وأعلنت رابطة الأندية مواعيد الدوري المصري حتى نهاية الموسم بما فيها لقاء القمة ضد الأهلي والزمالك. (طالع التفاصيل)

ويشارك الزمالك في البطولة العربية حيث يتواجد في مجموعة تضم الاتحاد المنستيري التونسي والشباب والنصر السعودي.

ويستهل الزمالك مشواره في شهر يوليو بلقاء المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.

وحسبما أوضح مصدر من اتحاد الكرة من قبل سيشارك الزمالك الموسم المقبل في الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

الزمالك × المقاولون العرب – ربع نهائي كأس مصر

4 يوليو – 8:30 – استاد القاهرة

فيوتشر × الزمالك – الجولة 33

8 يوليو – 9:30 – استاد الأهلي we السلام

الأهلي × الزمالك – مؤجل الجولة 31

13 يوليو – 8:30 – استاد القاهرة

الزمالك × فاركو – الجولة 34

16 يوليو – 9:30 – استاد القاهرة

الزمالك × الاتحاد المنستيري التونسي – البطولة العربية

28 يوليو – 6:00 - ملعب مدينة الملك فهد بالطائف

الزمالك × الشباب السعودي – البطولة العربية

31 يوليو – 6:00 - ملعب مدينة الملك فهد بالطائف

الزمالك × النصر السعودي – البطولة العربية

3 أغسطس – 6:00 - ملعب مدينة الملك فهد بالطائف

وضمن الزمالك المركز الرابع على الأقل برصيد 56 نقطة من 31 مباراة في الدوري المصري.