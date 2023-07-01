الإعلان عن موعد نهاية الدوري والمؤجلات والقمة بين الأهلي والزمالك

السبت، 01 يوليه 2023 - 17:21

كتب : أحمد الخولي

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد الجولتين 33 و34 ومؤجلات الأهلي في ختام الموسم من الدوري المصري 2022-2023.

وستتختم مباريات الدوري في السادس عشر من يوليو الجاري بمباراتي المقاولون العرب ضد الأهلي والزمالك ضد فاركو.

وعقب نهاية الدوري سيخوض الأهلي مباراتين مؤجلتين ضد بيراميدز يوم 23 يوليو لحساب الجولة 28.

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وينتهي الموسم بلقاء الأهلي والمصري المؤجل من الجولة 30 يوم 26 يوليو.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في القمة المؤجلة من الجولة 31 يوم 13 يوليو في الثامنة والنصف مساءً على استاد القاهرة.

وستقام مباريات الجولة 33 بين الـ 7 فرق المتنافسة على الهبوط في نفس التوقيت يوم 10 يوليو في الثامنة والنصف مساءً. (طالع التفاصيل)

وأوضح اتحاد الكرة في خطابه للأندية أنه يحق له تعديل مواعيد مباريات يومي 14 و15 يوليو إذا استدعى الأمر بناءً على نتائج مباريات الجولة 33 تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية في صراع الهبوط.

وإليكم مواعيد الجولات الأخيرة من الدوري

الجولة 33

May be an image of ‎text that says '‎يوليو السبت الزمالك مساءً السلام جاة فيوتشر الأحد المصري 08:30 ستاد فاركو الأثنين 10 يوليو البنك الأهلي 08:30 مساء المحلة غرل المحلة 08:30 مساء الإسماعيلي أسوان الداخلية 08:30 مساء نهازالرياضة بيراميدز طلائع الجيش سيراميكا كليوباترا 08:30 مساء يوليو الثلاثاء إنبي 30 دالإسكندر سموحة 12 يوليو الاتحاد السكندري 08:30 مساء ستاد الإسكندرية المقاولون العرب الأربعاء 19 يوليو 08:30 مساءً ستا القاهرة حرس الحدود 22 23 الأهلي Game Better Results Better الدوري المصري الممتاز‎'‎

الجولة 34

May be an image of ‎text that says '‎الجمعة 14 يوليو الداخلية 08:30 مساءً أسوان جلالة غزل المحلة أسوان 8:30 مساء الحدود سيراميكا كليوباترا حرس الحدود 08:30 مساء بتروسبورت فيوتشر إنبي 08:30 مساء البنك الأهلي السبت 15 يوليو سموحة 07:00 مساءً الاتحاد السكندري 09:30 مساء المصري طلائع الجيش الإسماعيلي 30 09: مساء ستاد الدفاع الجوي بيراميدز الأحد 16 يوليو الأهلي 07:00 مساء ستاد $ فاركو المقاولون العرب 09:30 مساءً 22 23 الزمالك Game Better Results Better الدوري المصري الممتاز‎'‎

مؤجلات الأهلي

May be an image of ‎text that says '‎المؤجلات الجولة 31 الخميس 13 يوليو الأهلي الزمالك 8:30 مساءً القاهرة الجولة 28 الأحد 23 يوليو الأهلي 8:30 مساء الدفا الجوي بيراميدز الجولة 30 الأربعاء 26 يوليو المصري الأهلي 08:30 مساء ستا العرب 23 22 موسچیم Results BettGm..BetteResults Better Game Better الدوري المصري الممتاز‎'‎

يذكر أن لقب الدوري لم يُحسم بعد حيث يتنافس الأهلي مع بيراميدز على اللقب ويمتلك الأهلي 5 مباريات أقل.

بينما هبط حرس الحدود بشكل رسمي إلى دوري المحترفين الموسم المقبل بعدما تذيل الترتيب.

الدوري المصري رابطة الأندية المصرية
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