الإعلان عن موعد نهاية الدوري والمؤجلات والقمة بين الأهلي والزمالك

أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد الجولتين 33 و34 ومؤجلات الأهلي في ختام الموسم من الدوري المصري 2022-2023.

وستتختم مباريات الدوري في السادس عشر من يوليو الجاري بمباراتي المقاولون العرب ضد الأهلي والزمالك ضد فاركو.

وعقب نهاية الدوري سيخوض الأهلي مباراتين مؤجلتين ضد بيراميدز يوم 23 يوليو لحساب الجولة 28.

وينتهي الموسم بلقاء الأهلي والمصري المؤجل من الجولة 30 يوم 26 يوليو.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في القمة المؤجلة من الجولة 31 يوم 13 يوليو في الثامنة والنصف مساءً على استاد القاهرة.

وستقام مباريات الجولة 33 بين الـ 7 فرق المتنافسة على الهبوط في نفس التوقيت يوم 10 يوليو في الثامنة والنصف مساءً. (طالع التفاصيل)

وأوضح اتحاد الكرة في خطابه للأندية أنه يحق له تعديل مواعيد مباريات يومي 14 و15 يوليو إذا استدعى الأمر بناءً على نتائج مباريات الجولة 33 تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية في صراع الهبوط.

وإليكم مواعيد الجولات الأخيرة من الدوري

الجولة 33

الجولة 34

مؤجلات الأهلي

يذكر أن لقب الدوري لم يُحسم بعد حيث يتنافس الأهلي مع بيراميدز على اللقب ويمتلك الأهلي 5 مباريات أقل.

بينما هبط حرس الحدود بشكل رسمي إلى دوري المحترفين الموسم المقبل بعدما تذيل الترتيب.