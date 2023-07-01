مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول موعد إرسال أسماء الفرق المشاركة في المسابقات الإفريقية

أوضح مصدر من اتحاد الكرة موعد إرسال أسماء الفرق المشاركة في المسابقات الإفريقية الموسم المقبل.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "خلال 48 ساعة سنرسل أسماء الفرق المشاركة في المسابقات الإفريقي لـ كاف".

وأضاف "الأهلي وبيراميدز يشاركان في دوري الأبطال والزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية".

وأتم "إرسال أسماء الفرق جاء بعد التأكد من استحالة وجود تغييرات في المراكز بين الفرق وعدم وجود مبرر للانتظار".

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 26 مباراة.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 67 نقطة من 31 مباراة وعلى بُعد 10 نقاط من فيوتشر الذي يحتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة قبل 3 مباريات على النهاية.

وضمن الزمالك المركز الرابع على الأقل برصيد 56 نقطة من 31 مباراة.

وشارك الأهلي والزمالك الموسم الجاري في دوري أبطال إفريقيا، فيما شارك بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

وانتهى مشوار الزمالك وفيوتشر من دور المجموعات، وودع بيراميدز من ربع النهائي.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.