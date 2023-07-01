المزيد من الشباب في لندن.. تشيلسي يضم موريرا من بنفيكا

السبت، 01 يوليه 2023 - 16:24

كتب : FilGoal

دييجو موريرا - بنفيكا

واصل تشيلسي صفقاته الصيفية بضم لاعب بنفيكا للشباب دييجو موريرا.

ولم يشر تشيلسي لقيمة أو مدة التعاقد مع اللاعب البرتغالي صاحب الـ23 عاما.

الجناح البرتغالي كان والده يدعى ألمامي لاعب كرة سابق ولعب في صفوف منتخب غينيا بيساو.

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فيما وُلد هو في عام 2000 ولعب في صفوف ستاندر دو لييج كما فاز بدوري أبطال أوروبا للشباب مع بنفيكا حيث صنع هدفين في انتصار ساحق على ريد بول سالزبورج بسداسية دون رد.

كما شارك مع فريق بنفيكا الأول ضد باشوس دي فيريرا في مايو من العام الماضي ولعب في صفوف الفريق الرديف.

ويتواجد موريرا حاليا مع منتخب البرتغال تحت 21 عاما المشاركة في يورو الشباب وشارك ضد هولندا وبلجيكا.

وضم تشيلسي في وقت سابق من صباح اليوم السبت مع أليكس ماتوس من نورويتش سيتي.

كما تعاقد مع كريستوفر نكونكو ونيكولاس جاكسون.

تشيلسي بنفيكا دييجو موريرا
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