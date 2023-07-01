متعدد المهام.. تشيلسي يتعاقد مع موهبة نورويتش سيتي

أتم نادي تشيلسي إجراءات التعاقد مع أليكس ماتوس موهبة نوريتش سيتي.

وأعلن النادي اللندني ضم اللاعب صاحب الـ18 عاما خلال هذا الصيف.

وأوضح تشيلسي أن ماتوس الذي يجيد اللعب في خط الوسط والهجوم بات لاعبا في صفوف البلوز.

وظهر ماتوس مع نورويتش سيتي تحت 18 عاما وتحت 21 عاما خلال الموسم الماضي. وسجل ثلاثة أهداف.

ماتوس لاعب المتخب الإنجليزي للشباب انضم إلى نورويتش من لوتون تاون في عام 2016 وسجل في أول مباراة له مع الفريق ضد أرسنال بعد وقت قصير من عيد ميلاده الـ 16.

وأصبح ماتوس ثالث صفقات البلوز بعد الفرنسي كريستوفر نكونكو القادم من لايبزج الألماني مقابل 60 مليون يورو والسنغالي نيكولاس جاكسون قادما من فياريال الإسباني.