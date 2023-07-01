متعدد المهام.. تشيلسي يتعاقد مع موهبة نورويتش سيتي
السبت، 01 يوليه 2023 - 13:08
كتب : FilGoal
أتم نادي تشيلسي إجراءات التعاقد مع أليكس ماتوس موهبة نوريتش سيتي.
وأعلن النادي اللندني ضم اللاعب صاحب الـ18 عاما خلال هذا الصيف.
وأوضح تشيلسي أن ماتوس الذي يجيد اللعب في خط الوسط والهجوم بات لاعبا في صفوف البلوز.
The future is bright… 💎 pic.twitter.com/vujM9yidq2— LDN (@LDNFootbalI) July 1, 2023
وظهر ماتوس مع نورويتش سيتي تحت 18 عاما وتحت 21 عاما خلال الموسم الماضي. وسجل ثلاثة أهداف.
ماتوس لاعب المتخب الإنجليزي للشباب انضم إلى نورويتش من لوتون تاون في عام 2016 وسجل في أول مباراة له مع الفريق ضد أرسنال بعد وقت قصير من عيد ميلاده الـ 16.
وأصبح ماتوس ثالث صفقات البلوز بعد الفرنسي كريستوفر نكونكو القادم من لايبزج الألماني مقابل 60 مليون يورو والسنغالي نيكولاس جاكسون قادما من فياريال الإسباني.
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