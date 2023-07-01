أمم إفريقيا تحت 23 عاما - المغرب في الصدارة بالعلامة الكاملة.. وغينيا تخطف الوصافة

حسم منتخب المغرب صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة في أمم إفريقيا تحت 23 عاما بتحقيق الفوز الثالث على الكونغو بهدف دون رد.

وتصدر منتخب المغرب مستضيف البطولة الترتيب برصيد 9 نقاط بعدما حقق الفوز على غينيا وغانا من قبل.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق يونس طه في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء بتسديدة قوية ارتطمت بالمدافع وغيرت اتجاهاها وسكنت الشباك.

وحسم منتخب غينيا بطاقة التأهل الثانية بتعادل مع غانا بهدف لكل فريق.

وتقدم منتخب غانا بهدف في الدقيقة 33 عن طريق إيمانويل يبواه.

وفي الدقيقة 61 إبراهيما بريزي هدف التعادل لغينيا.

هدف تأهل بمنتخب بلاده لنصف النهائي بفارق الأهداف عن غانا بعدما تساويا في نفس الرصيد بـ 4 نقاط لكل فريق.

وتذيل منتخب الكونغو الترتيب بدون رصيد.

وينتظر المغرب وغينيا معرفة هوية منافسهما من المجموعة الثانية.

يتصدر منتخبا مصر والنيجر الترتيب برصيد 4 نقاط ويليهما مالي برصيد 3 نقاط ويتذيل الجابون الترتيب بدون نقاط.

ويلتقي منتخب مصر مع الجابون فيما يلعب منتخبا النيجر ومالي.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب إلى نهائيات أولمبياد باريس 2024.

بينما يخوض صاحب المركز الرابع مباراة الملحق مع ممثل آسيا.