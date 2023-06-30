البدري لـ في الجول: سأخوض مباراتي البطولة العربية مع الصفاقسي لالتزامي الأخلاقي والمهني

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 22:48

كتب : بسام أبوبكر

حسام البدري

أوضح حسام البدري المدير الفني لـ الصفاقسي التونسي موعد حسم مستقبله مع إدارة النادي عقب نهاية الموسم في تونس.

وأنهى البدري موسم 2022-2023 مع الصفاقسي محليا باحتلال المركز السادس.

وقال البدري لـ FilGoal.com: "صرّحت من قبل بوجود صعوبة كبيرة في مواجهة الهلال السوداني بسبب انتهاء عقود عدة لاعبين".

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وأضاف "التزامي المهني والأخلاقي يلزمني بخوض مباراتي الهلال في البطولة العربية وبعدها أحسم مستقبلي مع الصفاقسي".

وأبدى البدري في وقت سابق تعجبه من قبول إدارة النادي مواجهة الهلال السوداني في الدور الثاني من البطولة العربية رغم نهاية المهلة التي حددها الاتحاد العربي للفريق السوداني.

وستقام مباراتي الذهاب والإياب بين الفريقين يومي 4 و7 يوليو المقبل.

وفي حال فوزه وتأهله، تنتظره المجموعة الأولى التي تضم كل من الترجي التونسي واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

وقال البدري لموقع فووت 24 التونسي: "قائمة الفريق ستنقص 8 لاعبين في البطولة العربية، وسيتبقى لنا 16 لاعبا من بينهم حارسي مرمى".

وأضاف "أخبرت الإدارة أنني لن ألعب البطولة العربية إلا في حال تدعيم الفريق، واتفقت مع الإدارة على ذلك وهو ما لم يحدث".

وأنهى الصفاقسي الموسم في المركز السادس بالدوري التونسي برصيد 18 نقطة في مرحلة البطولة.

وتعادل البدري في مباراته الأخيرة مع الاتحاد المنستيري بهدف لكل فريق ما أهدى بطاقة التأهل لدوري الأبطال إلى الترجي.

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