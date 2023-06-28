رومانو: تمت.. وست هام يوافق على عرض أرسنال لضم ديكلان رايس

وافق وست هام على عرض أرسنال المقدم له لضم قائده ديكلان رايس خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن وست هام تواصل مع أرسنال وأبلغه بموافقته على عرضه لضم رايس.

وكان عرض أرسنال الأخير بلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

وأشار رومانو إلى أنه يتبقى فقط الاتفاق على تفاصيل تسديد أقساط الصفقة قبل الإعلان الرسمي عنها.

وأوضح رومانو أن وست هام يرغب في الحصول على الـ100 مليون إسترليني خلال 18 شهرا فقط.

وكان مانشستر سيتي انسحب من صفقة رايس بعدما رفض وست هام عرضه المقدر بـ80 مليون إسترليني بالإضافة لـ10 مليون أخرى كمتغيرات.

جاء ذلك بعدما كان وست هام رفض عرض من أرسنال مقابل 75 مليون إسترليني بالإضافة لـ15 مليون أخرى كمتغيرات.

ديكلان رايس البالغ من العمر 24 عاما شارك في الموسم الماضي مع وست هام 50 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وقاد فريقه للفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد التغلب في النهائي على فيورنتينا الإيطالي.

ويلعب رايس مع وست هام منذ أن تم تصعيده للفريق الأول في 2017.

وشارك رايس في 43 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا وخلالهم سجل ثلاثة أهداف.

طالع أيضا

لماذا تتصارع الأندية على ضم ديكلان رايس؟ لاعب خط وسط شامل