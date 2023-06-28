رومانو: تمت.. وست هام يوافق على عرض أرسنال لضم ديكلان رايس

الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 21:23

كتب : رامي جمال

ديكلان رايس - فيورنتينا ووست هام في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وافق وست هام على عرض أرسنال المقدم له لضم قائده ديكلان رايس خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن وست هام تواصل مع أرسنال وأبلغه بموافقته على عرضه لضم رايس.

وكان عرض أرسنال الأخير بلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

وأشار رومانو إلى أنه يتبقى فقط الاتفاق على تفاصيل تسديد أقساط الصفقة قبل الإعلان الرسمي عنها.

وأوضح رومانو أن وست هام يرغب في الحصول على الـ100 مليون إسترليني خلال 18 شهرا فقط.

وكان مانشستر سيتي انسحب من صفقة رايس بعدما رفض وست هام عرضه المقدر بـ80 مليون إسترليني بالإضافة لـ10 مليون أخرى كمتغيرات.

جاء ذلك بعدما كان وست هام رفض عرض من أرسنال مقابل 75 مليون إسترليني بالإضافة لـ15 مليون أخرى كمتغيرات.

ديكلان رايس البالغ من العمر 24 عاما شارك في الموسم الماضي مع وست هام 50 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وقاد فريقه للفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد التغلب في النهائي على فيورنتينا الإيطالي.

ويلعب رايس مع وست هام منذ أن تم تصعيده للفريق الأول في 2017.

وشارك رايس في 43 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا وخلالهم سجل ثلاثة أهداف.

طالع أيضا

لماذا تتصارع الأندية على ضم ديكلان رايس؟ لاعب خط وسط شامل

ديكلان رايس أرسنال وست هام
نرشح لكم
الأسد أهلاوي.. ميندي ينضم إلى الأهلي السعودي سكاي: مانشستر يونايتد سيتقدم بعرض لضم كايسيدو أنتوني يعلق لأول مرة بعد اتهامه بالاعتداء على صديقته السابقة تقرير: بايرن يخطط لرفع عرضه لضم هاري كين رومانو: تشيلسي يقترب من موهبة برازيلية جديدة رومانو: مانشستر سيتي يدخل سباق التعاقد مع فييجا ذا أثليتك: ليفربول يفكر في سوبوسلاي الفوارق ليست كبيرة.. لماذا سعى نيوكاسل لضم ساندرو تونالي؟
أخر الأخبار
إبراهيم عادل: هذا الفارق بين مباراتي النيجر ومالي 7 دقيقة | منتخب مصر
قذيفة إبراهيم عادل تكفي.. مصر الأولمبي ينتصر على مالي وينتزع الصدارة 16 دقيقة | منتخب مصر
الثالثة للفريقين.. محمد الحنفي حكما لـ البنك الأهلي ضد الأهلي 32 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (2)-(2) سموحة.. جوووول التعادل 56 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: تمت.. وست هام يوافق على عرض أرسنال لضم ديكلان رايس 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ميلان يتوصل لاتفاق مع لوكا روميرو لضمه ساعة | الكرة الأوروبية
رأسيات المصري تُسقط فيوتشر للمرة الثانية خلال 5 أيام ساعة | الكرة المصرية
تشكيل بيراميز - لاكاي يقود الهجوم أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 4 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة