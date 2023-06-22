لماذا تتصارع الأندية على ضم ديكلان رايس؟ لاعب خط وسط شامل

أرسنال ومانشستر سيتي ويليهما مانشستر يونايتد وانتشرت بعض الأنباء حول تشيلسي بل وكان هناك بايرن ميونيخ، كل تلك الأندية ترغب في ضم ديكلان رايس لاعب خط وسط هام.

ديكلان رايس النادي : وست هام يونايتد وست هام يونايتد

يظل السؤال، لماذا تتصارع تلك الأندية على لاعب خط الوسط الإنجليزي؟

نشر موقع "ذا أنالايست" تقريرا مفصلا حول ما يقدمه رايس والذي دفعه لأن يصبح هدفا لكبار الأندية الأوروبية خلال الصيف الجاري.

يُقال عن رايس أنه مبالغ في تقديره، أو انه لا يحصل على التقدير الذي يستحقه لكن في كل الأحوال فكثرة الاهتمام به وإحصائياته تؤكد أنه يتم تقديره بشكل جيد على الأقل من قبل المدربين.

صعد رايس للفريق الأول في وست هام ليشارك في الدوري الإنجليزي في موسم 2017-2018 ومنذ ذلك الحين وهو أصبح عمودا أساسيا مع الفريق اللندني.

ساهم رايس في تأهل وست هام الموسم قبل الماضي لنصف نهائي الدوري الأوروبي، قبل قيادته الموسم الماضي للفوز بدوري المؤتمر ليحصد الفريق أول لقب أوروبي له منذ عام 1965.

كما لعب صاحب الـ23 عاما درا كبيرا مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022 والذي وصل لربع النهائي.

وفي كأس العالم امتلك رايس نسبة تمريرات أكثر من أي لاعبي إنجلترا فهو كان يمتلك متوسط تمريرة للكرة 68.5 مرة مقابل كل 90 دقيقة.

ذلك الرقم جعله يحتل المركز الـ19 من بين أكثر ممري الكرة من بين لاعبي خط الوسط الذين شاركوا في ثلاث مباريات على الأقل في المونديال.

خريطة تمريرات ديكلان رايس في كأس العالم 2022

ظل وست هام متمسكا بلاعبه يرفض رحيله لكنه الآن يبدو استسلم للوضع لرغبته في اللعب في مستوى أعلى.

وقال مالك وست هام ديفيد سوليفان لإذاعة "توك سبورت" الإنجليزية عقب التتويج بدوري المؤتمر: "لقد وعدناه بالرحيل، لقد اتخذ قراره بالمضي قدما".

حسنا، ماذا يقدم رايس ليصبح هدفا لكبار أوروبا؟

الدفاع

تطور رايس كثيرا في السنوات الأخيرة، في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي 2017-2018 شارك في 26 مباراة وكان متوسط استخلاصه للكرة 4.6 كل 90 دقيقة.

ذلك الرقم ارتفع لـ8.6 استخلاص كل 90 دقيقة في الموسم التالي بعدما انتقل من الدفاع إلى خط الوسط.

وفي موسم 2022-2023 وصل متوسط استخلاصه للكرة لـ9.2 مرة مقابل كل 90 دقيقة.

334 استخلاصا للكرة في الموسم الماضي هي الأكثر في الدوري الإنجليزي يليه رودري لاعب مانشستر سيتي بـ301 استخلاصا.

رايس ورودري هما الوحيدان في الدوري الإنجليزي اللذان تخطيا 300 استخلاص في المسابقة.

عدد مرات استخلاص الكرة في الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023

كما أنهى رايس الموسم الماضي من بريميرليج بـ63 تدخلا وهذا الرقم أكثر من موسيس كايسيدو لاعب برايتون وشيخ دوكوري لاعب كريستال بالاس وإدريسا جانا جاي لاعب إيفرتون بسبع تدخلات، كل من الثلاثي قام بـ56 تدخلا.

كل ذلك يضاف إليه قدرته الكبيرة على حماية خط دفاع فريقه، لقد تم مراوغته على مدار الموسم الماضي 20 مرة فقط، أي 0.6 مراوغة كل مباراة.

هذا المتوسط لـ0.6 مراوغة أفضل من متوسط كايسيدو (0.8)، رودري وبرونو جيماريش (0.9) لكل منهما، توماس بارتي (1.0)، إدريسا جانا جاي (1.1)، فابينيو (1.3)، جواو بالينيا (2.0)، كاسيميرو (2.1).

كما دخل رايس في 200 التحام في الدوري الإنجليزي، فقط جاك جريليش وبالينيا وبارتي هم أكثر من لديهم نسبة نجاح في الالتحامات أكثر من رايس الذي بلغت نسبة نجاحه فيها 58.6%.

هذا على سبيل المثال قد يفسر رغبة توماس توخيل في ضمه لبايرن إذ أن رايس يتفوق على الثنائي البافاري جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا في نسبة الالتحامات الناجحة بواقع 56.4% للأول و57.9 للثاني.

من خلال المقارنة التالية فإن أقرب خصائص لرايس هي توماس بارتي والذي قد يرحل عن أرسنال الصيف الجاري، لذا هذا قد يفسر رغبة ميكيل أرتيتا مدرب الفريق اللندني في ضمه.

خصائص بعض من لاعبي الوسط في أوروبا الموسم الماضي

الهجوم

بعد الحديث عن الدفاع الآن حان وقت رؤية قدرات رايس الهجومية.

سجل رايس أربعة أهداف في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، بالإضافة لهدف لن يُنسى ضد جنت البلجيكي حيث ركض بالكرة من منتصف الملعب حتى وضع الكرة في الشباك.

وعن ذلك الهدف قال لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية عقب المباراة: "عندما أتسلم الكرة في تلك الأماكن من الملعب تصبح لدي المساحة للركض أشعر أنني بحالة جيدة، عندما أركض في اتجاه المدافعين ولدي تلك المساحة أشعر أنني في أفضل حالاتي".

مساهمات رايس الهجومية كانت أفضل من كل لاعبي وست هام حتى المهاجمين منهم في الدوري الإنجليزي.

سدد رايس الكرة 32 مرة وصنع 32 فرصة وساهم في البناء لهجمة تنتهي بتسديدة 76 مرة.

تلك الأرقام جعلت مساهماته الهجومية تصل لـ138 مساهمة مقابل 135 لجاردون بوين و134 لسعيد بن رحمة.

فقط سعيد بن رحمة وجارود بوين خلقا فرصا أكثر من رايس من اللعب المفتوح بواقع 47 للأول و35 للثاني.

عدد مرات التسديد وصناعة الفرص والمشاركة في الهجوم الذي أدى لتسديدة لوست هام في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي

التمريرات

يعتمد وست هام على رايس في تمرير الكرة وهو مررها ضعف أقرب لاعب له من المطارق.

مرر رايس الكرة 2038 مرة في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي ولم يسبقه في ذلك الرقم سوى بيير إيميل هويبيرج وكايسيدو في البطولة بأكملها.

تلك الإحصائية مبهرة في حد ذاتها لأنه يصعب وصف وست هام بفريق يحب الاستحواذ على الكرة إذ أن نوتنجام فورست وبورنموث هما الوحيدين الأقل من المطارق في نسبة الاستحواذ عليها.

وبلغ متوسط استحواذ وست هام على الكرة 41.4%.

هل ذلك يعني أنه كان يمرر الكرة بشكل غير صحيح؟ لا، لقد بلغت دقة تمريراته 88.1% وهو ثامن أكثر من مرر الكرة في المسابقة من بين من مرر أكثر من 1000 تمريرة.

حسنا هل ذلك يعني أنه كان يمرر للخلف أو لطرفين الملعب؟ لا على الإطلاق.

ديكلان رايس هو أكثر لاعب في وست هام، وثالث أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي الذين مرروا الكرة للأمام.

لم يسبق رايس في التمريرات الأمامية سوى برونو فيرنانديز بـ633 تمريرة ورودري بـ624 تمريرة، أما رايس فمرر للأمام 607 مرة.

عدد مرات التمرير للأمام في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي

هل كان ذلك يعني أنه كان يمتلك المساحة الكافية للتمرير؟ لا.

ستة لاعبين فقط في بريميرليج أكملوا المزيد من التمريرات عندما كان الخصم على بعد مترين من صاحب التمريرة.

سجل وست هام أقل متوسط لخيارات التمريرة من بين جميع فرق الدوري الإنجليزي كاملا في الموسم الماضي.

الركض بالكرة

يستطيع رايس الركض بالكرة والاحتفاظ بها دون أن يفقدها بشكل كبير.

في موسم 2021-2022 استطاع القيام بذلك الأمر 716 مرة وهو رقم ضخم للغاية وبلغ المتوسط 20.3 محاولة ركض بالكرة كل 90 دقيقة.

وفي الموسم المنصرم من دوري المؤتمر ركض بالكرة 105 مرة.

ويتم قياس إحصائية الركض بالكرة حينما يستحوذ أي لاعب عليها ويركض بها مسافة خمسة أمتار أو أكثر.

اتجاهات ركض ديكلان رايس بالكرة من أجل الهجوم

يستطيع رايس أن يكون متعدد المهام والاستخدامات وسيكون إضافة مرحب بها في أي فريق.