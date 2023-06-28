برقم قياسي.. ذا أثليتك: أرسنال قدم عرضه الثالث لوست هام من أجل رايس

قدم أرسنال عرضه الثالث لوست هام من أجل التعاقد مع لاعبه ديكلان رايس.

وفقا لصحيفة ذا أثليتك فإن أرسنال قدم عرضا لوست هام مقابل 100 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين كإضافات.

وفي حال إتمام الصفقة سيكون ديكلان رايس هو أغلى لاعب بريطاني في التاريخ وهو الرقم القياسي الذي يحمله جاريث بيل في انتقاله لريال مدريد من توتنام.

ويأمل أرسنال في التغلب على مانشستر سيتي الذي كان قد قدم عرضه الأول لوست هام أمس مقابل 90 مليون إسترليني ولكن تم رفضه.

عرض مانشستر سيتي تفوق على عرض أرسنال الثاني والذي كان مقابل 75 مليون إسترليني بالإضافة إلى 15مليون كمتغيرات.

ديكلان رايس البالغ من العمر 24 عاما في الموسم الماضي مع وست هام 50 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وقاد فريقه للفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد التغلب في النهائي على فيورنتينا الإيطالي.

ويلعب رايس مع وست هام منذ أن تم تصعيده للفريق الأول في 2017.

وشارك رايس في 43 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا وخلالهم سجل ثلاثة أهداف.