ماركا: مانشستر سيتي يريد ضم أشرف حكيمي

يسعى مانشستر سيتي الإنجليزي لتعزيز دفاعه ويفكر في ضم المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشار تقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بيب جوارديولا المدير الفني لـ سيتي طلب ضم المغربي الذي ينتهي تعاقده مع العملاق الباريسي في صيف 2026.

وأوضح التقرير أن حكيمي سيكون خيار الفريق لتعويض رحيل جواو كانسيلو المرتقب.

وبات مستقبل كانسيلو خارج سيتي حيث صرح بيب في وقت سابق قائلا: "قررنا رحيل كانسيلو ولم نهتم إلى أين سينتقل، حتى لو أراد الانتقال لمانشستر يونايتد الذي يعد غريمنا". (طالع التفاصيل)

وأكمل التقرير أن تعاقد حكيمي مع باريس يجعل من الصعب رحيله، لكن سيتي سيقدم عرضا كبيرا من أجل ضم لاعب مناسب لفريق جوارديولا خاصة أنه بعمر 24 عاما وفي أفضل فتراته وسيساعد الفريق على الهيمنة الأوروبية أكثر.

وخاض حكيمي 39 مباراة الموسم الماضي بقميص سان جيرمان مسجلا 5 أهداف وصنع 6.

وانتقل حكيمي بصفقة تقدر بـ 68 مليون يورو في صيف 2021 من إنتر لباريس وتوج بـ 3 ألقاب خلال موسمين.

لاعب ريال مدريد وبوروسيا دورتموند السابق، لعب لإنتر الإيطالي وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري بعد غياب 11 عاما.