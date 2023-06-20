جوارديولا: تشافي تم تضليله.. لم أهتم حتى لو انتقل كانسيلو إلى يونايتد

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إنه لم يمنع انتقال جواو كانسيلو إلى برشلونة كما قال مدرب البلوجرانا تشافي هيرنانديز.

وتحدث جوارديولا لصحيفة "سبورت" الإسبانية قائلا: "لقد تم تضليل تشافي، إن الأمر بعيد عن الواقع".

وواصل "لقد قررنا رحيل كانسيلو ولم نهتم إلى أين سينتقل، حتى لو أراد الانتقال لمانشستر يونايتد الذي يعد غريمنا".

وأتم "لا أقول إن تشافي يكذب لكن تم تضليله، انتقال جواو إلى بايرن ميونيخ لأنهم أرادوا ضمه، لم نحصل على عرض من برشلونة".

وكان تشافي قال إنه أراد ضم كانسيلو في يناير الماضي لكن سيتي أوقف الصفقة.

وانتقل كانسيلو معارا من سيتي إلى بايرن حتى نهاية الموسم مع أحقية شراء.

لكن بايرن لم يفعل بند ضم اللاعب البرتغالي نهائيا وذكرت التقارير أنه يرغب في الانتقال للدوري الإسباني ولا يفضل العودة لإنجلترا حتى لو مع فريق آخر غير مانشستر سيتي.