في الجول يكشف – ما طلبه كولر من الأهلي في الانتقالات.. دعم 4 مراكز

اقترب الموسم المحلي من نهايته وبدأ الأهلي التخطيط من أجل الدخول لسوق الانتقالات الصيفية لدعم صفوفه.

فما هي المراكز التي يرغب الأهلي في تدعميها وفقا لرغبة مدربه مارسيل كولر؟

حسبما علم FilGoal.com فإن كولر طلب ضم قلب دفاع وظهير أيسر ومهاجم أو جناح وبديل لحمدي فتحي.

فما هي أسباب كل مركز؟

الظهير الأيسر

يرغب الأهلي في دعم ذلك المركز في ظل اقتراب رحيل أيمن أشرف والتأكد من خلال المباريات الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا عدم وجود لاعب آخر يشغل ذلك المكان رفقة علي معلول.

ويرى كولر أن محمد أشرف وكريم الدبيس صغيران في السن للاعتماد عليهما بشكل كبير حاليا.

قلب الدفاع

يريد الأهلي بدعم قلبه دفاعه بلاعب لتعزيز ذلك المركز بشكل أقوى في المرحلة المقبلة.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن دخول الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة لاهتمامات الأهلي.

لكن يظل بلعيد أحد المرشحين ولم يستقر الأهلي على اللاعب الذي سيدخل معه المفاوضات.

يظل السؤال، ماذا لو لم ينجح الأهلي في جلب مدافع لصفوفه خلال الصيف الجاري؟ سيقرر قطع إعارة محمد مغربي مع سموحة.

من هو بديل حمدي فتحي؟

اقترب حمدي فتحي من الرحيل عن الأهلي في الصيف الجاري لينضم إلى الوكرة القطري، ويرغب كولر في ضم بديل له.

وفي ذلك المركز يتواجد مرشحين لدعم صفوف الأهلي هما محمد رضا "بوبو" من فيوتشر ومحمود حمادة من فاركو.

مهاجم أو جناح

يرغب الأهلي في دعم هجومه أو مركز الجناح، لو نجح في ضم لاعبا في أي منهما لن يضم في الآخر.

ويبحث مسؤولو الأهلي عن لاعب بمواصفات جاكسون موليكا لاعب بيشكتاش التركي الذي حاول المارد الأحمر ضمه مرارا وتكرارا ولكنه لم يستطع التوصل لاتفاق مع ناديه.