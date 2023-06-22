خبر في الجول - 3 بنود تخص إنبي في انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة

يمتلك نادي إنبي 3 بنود مختلفة في عقد حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة القطري حسبما علم FilGoal.com.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع الوكرة القطري لانتقال حمدي فتحي مقابل 3.25 مليون دولار.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع الوكرة، وربما يستمر لاعب الوسط مع الأهلي حتى نهاية الدوري وأيضا السوبر الإفريقي الذي سيقام في أغسطس المقبل.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري بين يومي 11-13 أغسطس المقبل في كأس السوبر الإفريقي. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يسافر اللاعب لإجراء الكشف الطبي لإتمام انتقاله لصفوف النادي القطري.

ويكشف FilGoal.com مستحقات إنبي في صفقة انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة وهي كالآتي:

- حمدي فتحي انتقل من إنبي إلى الأهلي عام 2019 مقابل 30 مليون، والاتفاق أن يحصل إنبي الآن على 20% من قيمة بيعه مستقبلا بعد خصم مبلغ 30 مليون من قيمة المبلغ المباع به.

- إنبي سيحصل أيضا على 5% من قيمة الصفقة كحق رعاية، وهذا بجانب فريق دمنهور نادي حمدي فتحي الأصلي.

- سيحصل إنبي على 50% من قيمة أي مبلغ يحصل عليه الأهلي مستقبلا نظير بيع الوكرة لـ حمدي فتحي.

ويلعب البالغ من العمر 28 عاما في صفوف الأهلي منذ موسم 2018-2019.

اللاعب الدولي شارك في 34 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

وحقق اللاعب مع الأهلي هذا الموسم بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 وكأس السوبر المصري 2022، ودوري أبطال إفريقيا ويقترب من لقب الدوري المصري.