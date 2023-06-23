خبر في الجول – مدافع اتحاد العاصمة يدخل اهتمامات الأهلي

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 19:34

كتب : أحمد الخولي

زين الدين بلعيد

دخل المدافع الجزائري زين الدين بلعيد ضمن اهتمامات النادي الأهلي لضمه بداية من الموسم المقبل.

ويلعب بلعيد ضمن صفوف اتحاد العاصمة الحاصل على البطولة الكونفدرالية مؤخرا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة دخل ضمن اهتمامات الأهلي في ظل رغبة مارسيل كولر في تدعيم الدفاع.

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لكن إدارة الأهلي حتى الآن لم ترسل أي عروض رسمية لضم اللاعب الجزائري.

وخاض بلعيد مع اتحاد العاصمة هذا الموسم 36 مباراة في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 5 أهداف رغم مركزه كمدافع.

ويبلغ بلعيد من العمر 24 عاما، كما شارك كظهير أيمن من قبل في بعض المباريات.

ويرتبط بلعيد بتعاقد مع اتحاد العاصمة الجزائري حتى صيف 2024.

Fennecs : Zineddine Belaid heureux de sa première convocation

وقاد بلعيد اتحاد العاصمة لتحقيق لقب الكونفدرالية بعد التغلب على يانج أفريكانز التنزاني.

وفاز الفريق الجزائري خارج ملعبه ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما خسر على ملعبه بهدف دون رد.

وحسم اتحاد العاصمة الجزائري مقعده في بطولة كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

وكانت النسخة الأخيرة مغربية خالصة بين فريقي نهضة بركان والوداد وانتهت بفوز نهضة بركان باللقب.

ويستضيف استاد القاهرة حتى الآن النسخة المقبلة من السوبر الإفريقي كون الأهلي بطل دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تقام المباراة خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس المقبل.

الأهلي اتحاد العاصمة
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