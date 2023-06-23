سكاي تكشف عرض سيتي المغري لـ وست هام لضم ديكلان رايس

يبدو أن مانشستر سيتي يريد حسم ضم ديكلان رايس لاعب خط وسط هام بأسرع وقت ممكن ليتجنب انتقاله إلى أرسنال.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية وكذلك جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الموثوق في الانتقالات في فرعها الإيطالي، بأن سيتي يعرض على وست هام 75 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب.

وأوضح التقرير أن سيتي كذلك عرض وجود 15 مليون إسترليني كحوافز.

لكن الشيء المميز في عرض سيتي وفقا للشبكة الإنجليزية فإن النادي السماوي يعرض دفع المبلغ على قسطين فقط.

يذكر أن أرسنال يرغب كذلك في ضم رايس لكن وست هام رفض أول عرضين من النادي اللندني ويرغب في الحصول على 100 مليون إسترليني.

ديكلان رايس البالغ من العمر 24 عاما في الموسم الماضي مع وست هام 50 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وقاد فريقه للفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد التغلب في النهائي على فيورنتينا الإيطالي.

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