بطلب من المدرب.. بشكتاش يطارد النني للمرة الثانية

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 11:12

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

كشفت تقارير إعلامية تركية عن رغبة نادي بشكتاش في التعاقد مع محمد النني لاعب وسط أرسنال مرة ثانية.

وبحسب شبكة "ميدياتافا" التركية، فإن شينول جونيش المدير الفني لفريق بشكتاش يرغب في دعم خط الوسط بصفقة أو أكثر خلال سوق الانتقالات الصيفية.

على رأس هذه الأهداف يتواجد محمد النني الذي طلبه المدرب بالاسم، والذي قضى فترة إعارة سابقة في موسم 2019-2020 بين صفوف بشكتاش.

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ويطمح بشكتاش للاستفادة من حقيقة أن عقد النني مع أرسنال يبقى فيه عام واحد، حيث ينتهي في يونيو 2024.

ووفقا للمصدر ذاته فإن النادي التركي ينوي استعارة النني لنهاية الموسم مع تحمل راتبه، الذي قدرته التقارير بقرابة 3 ملايين يورو سنويا، تمهيدا لانتقاله بصورة نهائية في الموسم التالي مجانا.

أيضا يهتم بشكتاش بضم جيفري كوندوجبيا لاعب وسط أتلتيكو مدريد، الذي ينتهي عقده بعد عام أيضا.

ولعب النني 8 مباريات فقط بقميص أرسنال خلال موسم 2022-2023 الذي أفسدته إصابة الركبة التي تعرض لها.

وسجل النني هدفا واحدا بقميص الجانرز في الموسم ذاته، وذلك في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام أوكسفورد يونايتد.

يذكر أن بشكتاش أنهى الدوري التركي في المركز الثالث المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، برصيد 78 نقطة، وبفارق نقطتين عن فنربخشة الثاني.

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