بلماضي يتحدث عن شجاره مع مدافع تونس

اعتذر جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر عن اشتباكه مع علي العبدي مدافع منتخب تونس خلال لقاء الفريقين الودي.

وتعادل منتخب تونس وديا أمام الجزائر بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد عنابة بالجزائر.

وقال بلماضي في تصريحات للصحفيين: "آسف على رد فعلي تجاه لاعب منتخب تونس، هكذا تكون الدربيات المغاربية".

وأضاف "نعم هي مباراة ودية لكن دخلنا في الأجواء الرسمية بعض الشيء".

وتابع "الحادثة وقعت بين اللاعب والجهاز الفني وغلقنا ملف هذا الأمر، تحدث مثل هذه الأمور في كرة القدم".

وكانت قد نشبت مشادة بين جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر وعلي العبدي لاعب منتخب تونس خلال الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وواصل حديثه عن اللقاء "تونس تملك خبرة وتجربة ومنتخب مونديالي، لا يقل أهمية من المنتخبات الأخرى، سقطنا في بعض الأخطاء أمام منتخب قوي تكتيكيا وبدنيا".

وأتم "صححنا عدد من أخطاء الشوط الأول في الشوط الثاني وسيطرنا على الشوط كاملا، كنا قادرين على الفوز".

وأبدى العبدي لاعب نادي استاد كاين الفرنسي، استيائه من تصرف جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر.

وقال العبدي عبر قناة الجزائرية الأولى عقب المباراة: "أشكر الجمهور التونسي والجزائري الذين تواجدوا في المباراة".

وأضاف "الجماهير أثبتت أن الشعبين التونسي والجزائري شعب واحد داخل الملعب وخارجه".

وتابع العبدي "ولكن نحب نقول لجمال بلماضي أن ما حدث منه عيب وعيب كبير أن يسب اللاعبين داخل الملعب".

قبل أن يقاطع مراسل قناة الجزائرية الأولى، حديث العبدي لعدم تواجد بلماضي في الحوار وينتهي الحوار على ذلك.

وتقدم منتخب تونس في الدقيقة 13 عن طريق منتصر الطالبي، قبل أن يعادل رياض محرز النتيجة في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

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