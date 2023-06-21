الفوز الإفريقي الثالث على التوالي ضد السامبا.. السنغال تهزم البرازيل برباعية وديا

الأربعاء، 21 يونيو 2023 - 00:16

كتب : FilGoal

السنغال ضد البرازيل

حقق منتخب السنغال الفوز على البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعت بينهما في لشبونة عاصمة البرتغال.

ساديو ماني

النادي : بايرن ميونيخ

البرازيل
السنغال

تقدم منتخب البرازيل في الدقيقة 11 بهدف سجله لوكاس باكيتا، قبل أن يتعادل السنغال عن طريق حبيب ديالو في الدقيقة 22.

وأضاف منتخب السنغال الهدف الثاني في الدقيقة 52 عن طريق ماركينيوس مدافع البرازيل بالخطأ في مرماه.

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ثم سجل ساديو ماني هدف السنغال الثالث في الدقيقة 55 بتسديدة رائعة لم يستطع إيدرسون حارس البرازيل التصدي لها.

وعاد ماركينيوس ليصحح الخطأ الذي ارتكبه وسجل هدف البرازيل الثالث في الدقيقة 58.

واستمرت المنافسة بين البرازيل والسنغال في الدقائق المتبقية إلى أن حصل بطل إفريقيا على ركلة جزاء في الدقيقة 97.

وتقدم ساديو ماني لتسديد الركلة وسجل منها هدف السنغال الرابع لتنتهي المباراة بفوز أسود التيرانجا برباعية.

فوز إفريقي ثالث على السامبا

وبذلك يكون هذا الفوز الإفريقي الثالث على التوالي أمام البرازيل.

وكان منتخب الكاميرون تغلب على البرازيل 2-1 في دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر، ثم فاز منتخب المغرب على السامبا بالنتيجة ذاتها في مباراة ودية.

ساديو ماني السنغال البرازيل
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