تصفيات أمم إفريقيا - في ظهور عوار الأول.. الجزائر تعقد موقف أوغندا وتحافظ على العلامة الكاملة

تغلب منتخب الجزائر على مضيفه منتخب أوغندا بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

سجل محمد عمورة الهدف الأول في الدقيقة 42.

وشهدت الدقيقة 64 مشاركة حسام عوار الدولية الأولى بقميص الجزائر، بعد أن قرر لاعب روما الجديد اللعب بالقميص الأخضر وليس لفرنسا.

وحل عوار رفقة نبيل بن طالب ورياض محرز، بدلا من أسامة شيتا وحمد عبد الله وبدر الدين بوعناني.

وعاد عمورة ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد تمريرة حاسمة من رياض محرز.

وفي الدقيقة 88 قلص منتخب أوغندا الفارق بهدف فهد بايو.

الفوز حافظ على رصيد الجزائر بالعلامة الكاملة (15 نقطة من 5 مباريات)، في الصدارة وضمان التأهل إلى كأس الأمم.

أما الخسارة فقد عقدت موقف أوغندا، إذ تركتها في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بفارق 3 نقاط عن تنزانيا صاحبة المركز الثاني.

ويغلب التساوي على المواجهات المباشرة بين تنزانيا وأوغندا، حيث فاز كل منهما على الآخر بنفس النتيجة 1-0.

بالتالي يحتاج منتخب تنزانيا لنقطة من مباراته الأخيرة في ضيافة الجزائر لضمان التأهل، بينما يحتاج منتخب أوغندا للفوز على النيجر (الأخير بنقطتين) خارج الأرض، وانتظار خسارة تنزانيا أمام الجزائر.

يذكر أن منتخب تنزانيا فاز اليوم على النيجر بهدف دون رد سجله سيمون مسوفا في الدقيقة 69.