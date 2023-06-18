تقرير: ليستر يرفض عرض توتنام لشراء ماديسون وبارنز

رفض ليستر سيتي العرض المقدم من نادي توتنام لشراء ثنائي الفريق جيمس ماديسون وهارفي بارنز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "فوتبول إنسايدر" أن توتنام تقدم بعرض يبلغ 50 مليون جنيه إسترليني لضم الثنائي.

إلا أن ليستر سيتي يرى أن هذا المبلغ قليل للغاية من أجل التخلي عن الثنائي.

ويرى ليستر سيتي أيضا أن مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني هو فقط قيمة جيمس ماديسون بدون النظر إلى هارفي بارنز.

ولذلك يرى توتنام أن طلبات ليستر المالية أكبر مما حدده النادي.

يأتي ذلك في ظل رغبة نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا ووست هام يونايتد في ضم جيمس ماديسون.

وحاول نيوكاسل التعاقد مع ماديسون في يناير الماضي، ولكن رفض ليستر بشكل قاطع.

إلا أن تغير الرياح وهبوط ليستر سيتي إلى الدرجة الثانية "تشامبيونشيب"، تركه مضطرا لسماع العروض التي ستأتي لضم اللاعب، الذي ينتهي عقده العام المقبل.

ويعد ماديسون أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن ليستر سيتي، رفقة الجناح هارفي بارنز.

وغادر بالفعل لاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس إلى أستون فيلا في صفقة انتقال حر.

وانتقل ماديسون -26 عاما- إلى صفوف ليستر قادما من نورويتش سيتي في يوليو 2018، مقابل 25 مليون يورو.

ومنذ بداية موسم 2018-2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ماديسون هو ثالث أكثر اللاعبين صناعة للفرص بـ 347، وسابع أكثر صانعي الفرص الكبيرة بـ 50 فرصة.

وقدم ماديسون 32 تمريرة حاسمة، كثامن أكثر اللاعبين، وسدد 389 مرة كرابع أكثر لاعب، فيما سجل 43 هدفا، ويحتل بهم المركز التاسع عشر.