الركراكي: الخسارة أمام جنوب إفريقيا درس جيد قبل الأمم الإفريقية

لا يشعر وليد الركراكي مدرب المغرب بالإحباط بعدما خسر فريقه أمام جنوب إفريقيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتغلب جنوب إفريقيا على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، والتي ضمن المغرب التأهل لها منذ مارس الماضي.

وقال الراكراكي في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الإفريقي: "لم أشعر بالإحباط بسبب الهزيمة أمام جنوب إفريقيا، الخسارة كانت جيدة تحسبا للتحضيرات لكأس أمم إفريقيا مطلع العام المقبل".

وأضاف "كما قلت من قبل، لا يهمني إذا خسرت مباراتين أو 3 مباريات قبل كأس أمم إفريقيا، ولكن كانت هناك دروس مهمة تعلمناها".

وأوضح المدرب المغربي "في الشوط الثاني، قدمنا أداءً قويا ولكن في النهاية، يستحق منتخب جنوب إفريقيا الفوز".

وتابع "لقد قمت بتغييرات كثيرة لرؤية لاعبين آخرين، وهذا ما أردت القيام به في هذه المباراة".

وشدد "أنا سعيد ببعض الأمور التي شاهدتها، وغير سعيد تماما بخصوص أمور أخرى، لذلك كانت هذه المباراة جيدة لأخذ بعض الدروس قبل كأس أمم إفريقيا، لأنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

وسجل بيرسي تاو الهدف الأول بعد خطأ قاتل من منير محمدي حارس مرمى منتخب المغرب في الدقائق الأولى من اللقاء.

ومع انطلاق الشوط الثاني سجل زاكيل ليباسا الهدف الثاني لبافانا بافانا في الدقيقة 48، بعد كرة سددها مايامبيلا فارتدت من الحارس منير المحمدي لتأتي إلى ليباسا أمام المرمى الخالي فيسكنها الشباك.

وبتسديدة رائعة ومتقنة، قلص حكيم زياش الفارق في الدقيقة 60.

ورفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن منتخب المغرب.

واختتم منتخب جنوب إفريقيا مبارياته في التصفيات بينما يتبقى لأسود أطلس مباراة أمام ليبيريا في الجولة الختامية بالتوقف المقبل.

وحسم منتخبا المغرب وجنوب إفريقيا تأهلهما إلى أمم إفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار بيناير المقبل.

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