مدرب جنوب إفريقيا: الآن رأيت ما أريد أن أراه من بيرسي تاو

أسهب هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا في الإشادة لاعبه بيرسي تاو جناح الأهلي بعد مشاركته أمام المغرب في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وساهم بيرسي تاو في تغلب جنوب إفريقيا على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وقال بروس في تصريحات نشرتها جريدة كيك أوف: "لطالما قلت إن مستوى بيرسي تاو الجيد مهم للغاية لمنتخب جنوب إفريقيا".

وأضاف "لكن بيرسي لم يكن قادرا في الماضي على تقديم تلك العروض، لأنه لم يكن مستعدا على الصعيد البدني، لقد عانى من الإصابات ولم يشارك كثيرا".

وتابع "كيف يمكنك أن تكون جيدا في ظل افتقاد حساسية اللعب باستمرار، الآن أصبح لاعبا متميزا في صفوف الأهلي، إذ يلعب كل مباراة ونرى جميعا ما يقدمه".

وأكمل "نعلم مدى أهميته بالنسبة لنا، أنا سعيد للغاية، كنت واثقا أننا سنرى بيرسي تاو الذي يعرفه الجميع مرة أخرى إذا لعب مع ناديه باستمرار".

وواصل المدرب البلجيكي حديثه عن المتوج بدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي قبل أيام "ظهرت أهمية بيرسي تاو في مباراة المغرب، وأنا سعيد جدا بذلك".

وأتم "أنا أدرب جنوب إفريقيا منذ نحو عامين، والآن رأيت ما أريد أن أراه من بيرسي تاو، هذا جيد جدا لنا وجيد جدا للمنتخب".

وسجل تاو الهدف الأول بعد خطأ قاتل من منير محمدي حارس مرمى منتخب المغرب.

ورفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن منتخب المغرب.

واختتم منتخب جنوب إفريقيا مبارياته في التصفيات بينما يتبقى لأسود أطلس مباراة أمام ليبيريا في الجولة الختامية بالتوقف المقبل.

وحسم منتخبا المغرب وجنوب إفريقيا تأهلهما إلى أمم إفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار بيناير المقبل.

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