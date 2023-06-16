سيعمل مع إيمري مرة أخرى.. أستون فيلا يتعاقد مع مدير إشبيلية الذهبي

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 23:40

كتب : FilGoal

مونشي

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي عن تعاقده مع رامون رودريجيز فيرديجو "مونشي" ليصبح المدير الرياضي الجديد للنادي.

ويستعد مونشي للعمل مع الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا، بعد أن سبق للرجلين العمل معا في إشبيلية.

وعن ذلك قال مونشي في تصريحاته لموقع أستون فيلا الرسمي: "لا يمكنني الانتظار للعمل مع إيمري مرة أخرى، فهو أحد أفضل المدربين في كرة القدم".

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وأضاف "أتطلع إلى البناء على النجاحات الأخيرة لأستون فيلا، وضمان استمرار النادي في التطور والتحسن".

فيما قال ناصف ساويرس مالك النادي: "يسعدنا انضمام مونشي إلينا، فهو يملك عقلية الفوز مثل إيمري".

واشتهر مونشي بتوليه منصب المدير الرياضي لفريق إشبيلية مرتين، بينهما فترة أقل نجاحا مع روما الإيطالي.

وحقق إشبيلية لقب الدوري الأوروبي 7 مرات في وجود مونشي، بواقع 5 في الولاية الأولى، و2 في الثانية.

وكان أستون فيلا قريبا من التعاقد مع ماتيو أليماني المدير الرياضي لفريق برشلونة، قبل أن يقرر أليماني الاستمرار في كامب نو.

وتعاقد أستون فيلا مع يوري تيليمانس نجم وسط ليستر سيتي في صفقة انتقال حر، بعد هبوط الأخير للدرجة الثانية.

أستون فيلا مونشي أوناي إيمري
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