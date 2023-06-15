المصري ينتصر على الزمالك وديا

حقق المصري فوزا وديا على الزمالك بنتيجة 2-1 في مباراة أقيمت بينهما على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة مساء اليوم الخميس.

ويستعد الفريقان لمنافسات الجولات الأخيرة من الدوري المصري.

وبدأ الزمالك المباراة بمجموعة اللاعبين البدلاء وبعض الناشئين.

وتقدم المصري عن طريق مروان حمدي في الدقيقة السابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق البورسعيدي.

في الشوط الثاني أجرى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني عدة تغييرات لتكثيف الهجوم.

وأضاف فرانك إيتوجا هدف المصري الثاني من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68.

وقلص علي ياسر النتيجة لصالح الزمالك في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بالنتيجة ذاتها.

وسيخوض الزمالك أولى مبارياته بعد التوقف الدولي ضد فاركو يوم 23 يونيو الجاري في دور الـ 16 من كأس مصر.

فيما يلتقي المصري مع فيوتشر في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية في اليوم التالي.