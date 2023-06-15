المصري ينتصر على الزمالك وديا

الخميس، 15 يونيو 2023 - 21:25

كتب : FilGoal

المصري - الزمالك

حقق المصري فوزا وديا على الزمالك بنتيجة 2-1 في مباراة أقيمت بينهما على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة مساء اليوم الخميس.

ويستعد الفريقان لمنافسات الجولات الأخيرة من الدوري المصري.

وبدأ الزمالك المباراة بمجموعة اللاعبين البدلاء وبعض الناشئين.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - اجتماع بين محمود علاء ولجنة الكرة في الزمالك لتحديد مستقبله مران الزمالك - انتظام أحمد بلحاج.. وحضور أوباما شوبير يكشف كواليس ما حدث مع مشجع الزمالك في المطار.. واستلامه ميدالية الشناوي مرتجي: الخطيب أصر على حضور غالي مراسم التتويج.. ولم أقصد الإساءة لـ الزمالك

وتقدم المصري عن طريق مروان حمدي في الدقيقة السابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق البورسعيدي.

في الشوط الثاني أجرى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني عدة تغييرات لتكثيف الهجوم.

وأضاف فرانك إيتوجا هدف المصري الثاني من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68.

وقلص علي ياسر النتيجة لصالح الزمالك في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بالنتيجة ذاتها.

وسيخوض الزمالك أولى مبارياته بعد التوقف الدولي ضد فاركو يوم 23 يونيو الجاري في دور الـ 16 من كأس مصر.

فيما يلتقي المصري مع فيوتشر في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية في اليوم التالي.

الزمالك المصري
نرشح لكم
4 فرق تتنافس على البطاقة الأخيرة.. موعد قرعة الدورة الثلاثية المؤهلة لـ دوري المحترفين خبر في الجول - اجتماع بين محمود علاء ولجنة الكرة في الزمالك لتحديد مستقبله في انتظار دربي عائلي واستاد خالد بشارة.. الجونة يعود سريعا لـ الدوري الممتاز بعد 15 عاما وسيناريوهات جنونية.. بلدية المحلة يعود إلى الدوري الممتاز في الجول يكشف تطورات موقف حسين الشحات من التجديد مع الأهلي مران الزمالك - انتظام أحمد بلحاج.. وحضور أوباما توريه: طلبت التعاقد مع الشناوي وقت قيادة ويجان.. والأهلي يثبت أنه الأفضل بإنجازاته عودة إمام محمدين.. إنبي يعتمد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين
أخر الأخبار
أم صلال يعلن تعاقده مع كارتيرون 2 دقيقة | الوطن العربي
الزمالك يعلن موعد إجراء انتخابات على المقاعد الشاغرة.. ونهاية أزمة عقد الجزيري 13 دقيقة | الكرة المصرية
رودي جارسيا يتولى تدريب نابولي 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة نصف نهائي دوري الأمم – إسبانيا (1) - (1) إيطاليا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
المصري ينتصر على الزمالك وديا ساعة | الدوري المصري
4 فرق تتنافس على البطاقة الأخيرة.. موعد قرعة الدورة الثلاثية المؤهلة لـ دوري المحترفين ساعة | الدرجة الثانية
التشكيل - ثنائي فرنسي في دفاع إسبانيا.. وإيموبيلي يجاور زانيولو بهجوم إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - اجتماع بين محمود علاء ولجنة الكرة في الزمالك لتحديد مستقبله ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 3 مباشر نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي