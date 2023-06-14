تيليجراف: تشيلسي يرفض عرض مانشستر يونايتد المبدئي لضم ماونت

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 21:33

كتب : FilGoal

ميسون ماونت

رفض تشيلسي العرض المبدئي من مانشستر يونايتد لضم ماسون ماونت خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية في تقرير لها أن عرض يونايتد المبدئي بلغت قيمته 40 مليون جنيه إسترليني.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي يقدر قيمة اللاعب بـ70 مليون جنيه إسترليني.

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وأوضح التقرير أنه من المنتظر رؤية إن كان يونايتد سيتقدم بعرض آخر أو سيبدأ ممارسة لعبة الانتظار.

وينتهي تعاقد ماونت مع تشيلسي بنهاية الموسم المقبل ويثق يونايتد أن اللاعب لا ينوي تجديد عقده.

ويأمل ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي الجديد في بقاء ماونت معه.

يذكر أن تيليجراف ذكرت سابقا أن ماونت اتفق بالفعل على شروط تعاقده الشخصية مع يونايتد ويتبقى فقط الاتفاق بين الناديين.

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