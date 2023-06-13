كولر: منذ سنوات احتفظت بورقة أمنيتي تحقيق دوري الأبطال.. والآن الحلم بات حقيقة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 20:32

كتب : FilGoal

مارسيل كولر

كشف مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن حلم سابق له تحقق بعد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد التغلب على الوداد المغربي.

وحصد كولر لقبه الرابع مع الأهلي بعد الفوز بلقبي السوبر المصري ولقب كأس مصر بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا.

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وكتب كولر عبر حسابه الشخصي: "منذ عدة سنوات كتبت جملة على قطة من الورق وأغلقتها في مكتبي، أريد الفوز بدوري الأبطال".

وأضاف "بالأمس ومع اقتراب الحلم أردت بشدة الفوز وهو ما رأيتموه بالتأكيد من ردود أفعالي على الخط".

وتابع "الآن أصبح الحلم حقيقة، عملنا معا وتحقق حلمي/حلمنا".

وخاض كولر 47 مباراة مع الأهلي ونجح في تحقيق الفوز في 35 منهم.

وحصد كولر أربعة ألقاب رفقة الأهلي منذ تولي قيادة الفريق في سبتمبر الماضي.

كما نجح كولر في حصد المركز الرابع رفقة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وحسم الأهلي بطاقة تأهله إلى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية هذا العام في السعودية بديسمبر المقبل.

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