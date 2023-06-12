صفقة ريال مدريد الجديدة.. استدعاء فران جارسيا لمنتخب إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استدعاء فران جارسيا لاعب ريال مدريد لصفوف منتخب إسبانيا بدلا من خوان بيرنات الذي ترعض للإصابة.

فران جارسيا النادي : ريال مدريد إسبانيا

جارسيا كان قد انضم منذ أيام قليلة إلى صفوف ريال مدريد قادما من رايو فايكانو بعد تفعيل بند إعادة الشراء في عقده.

الظهير الأيسر الإسباني تم تقديمه لوسائل الإعلام كلاعب جديد لريال مدريد صباح اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي.

صاحب الـ 23 عاما انضم للمنتخب الأول في إسبانيا للمرة الأولى ولكنه لعب في 4 مباريات سابقة مع الأعمار السنية المختلفة لمنتخب إسبانيا.

ووقع جارسيا على عقد مع ريال مدريد لمدة 4 سنوات مقبلة.

وامتلك جارسيا شرطًا جزائيًا في عقده مع رايو يبلغ 10 ملايين يورو، لكن ريال مدريد دفع 5 ملايين يورو فقط وفقًا لصحيفة "أس" لامتلاكه 50% من قيمة إعادة بيع اللاعب.

جارسيا (23 عامًا) يعد أحد أفضل الأظهرة في الدوري الإسباني بآخر موسمين.

اللاعب السريع قصير القامة انضم إلى أكاديمية ريال مدريد عام 2013، وتدرج وصولًا إلى الفريق الرديف.

وخاض جارسيا مباراة رسمية واحدة مع الفريق الأول لـ ريال مدريد تحت قيادة سانتياجو سولاري في ديسمبر 2018 أمام مليلية بكأس ملك إسبانيا، ونجح في صناعة هدفٍ يومها.

وانتقل جارسيا إلى رايو في صيف 2020 على سبيل الإعارة وساعده في العودة للدوري الممتاز، ليقوم النادي المدريدي الصغير بشراء عقده بشكل نهائي في 2021 مقابل مليوني يورو.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وسيلعب الفائز في المباراة النهائية ضد الفائز من مواجهة هولندا وكرواتيا.