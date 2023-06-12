عبد الحفيظ يكشف ما حدث مع المشجع الزملكاوي.. وتعليق ساخر على احتمال مواجهة سيتي

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على ما حدث بين لاعبي فريقه وأحد المشجعين في المطار أثناء العودة من المغرب بعد نهائي إفريقيا.

وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ بعد التعادل مع الوداد في إياب النهائي في مركب محمد الخامس بهدف لكل فريق.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة صدى البلد: "تصرف المشجع الزملكاوي الذي قابلنا في المطار تصرف فردي مشبوه وليس ذو حرية ولا نريد أن نتحدث عنه كثيرا لأنه فكر مشوه".

وأضاف متعجبا "انت قطعت كل هذه المسافة لمساندة فريق انت لا تشجعه وفي بلد غير بلدك".

وعن المباراة قال "في مران الفريق في المغرب حضر مجموعة من جمهور الأهلي وتم الاتفاق معهم على أن يطلقوا الصافرات بمجرد الاستحواذ على الكرة حتى يعتاد اللاعبين على هذه الأجواء".

وأكمل "كلما نذهب إلى المغرب ونتأخر بهدف تختفي الكرات من الملعب، ولذلك حرصنا على إبقاء بعض الكرات معنا على مقاعد البدلاء لإدخالها الملعب سريعا عندما نحتاج إلى ذلك".

وواصل "تأكدت أن الأهلي سيفوز ببطولة إفريقيا بمجرد أن أحرز محمد عبد المنعم هدف التعادل في الوداد".

وشرح "تحرك عبد المنعم في الهدف أسطوري ونموذجي وحساسية عالية من علي معلول في تنفيذ الركنية، وهذا الهدف مكافأة للثنائي بعد الهدف الذي سكن شباك الفريق في لقاء الذهاب".

وأردف "علي معلول لاعب كبير جدا وبالتأكيد كان يشعر بالضغوط لذلك كان يبكي عقب المباراة".

وبسؤاله عن احتمالية مواجهة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية رد سيد عبد الحفيظ مازحا: "يشعرون بالتوتر الآن، أخشى فقط من نسبة الاستحواذ إذا لعبنا ضدهم".

واستكمل "الأجواء في كأس العالم للأندية مختلفة والأهلي اعتاد عليها ونظهر خلالها بمستوى مميز ونحضر لها جيدا والبطولة المقبلة ستكون مختلفة في كل الاتجاهات وتضم العديد من الفرق الكبيرة".

وأتم تصريحاته "ينتظرنا الآن بطولة دوري لن ننسى أننا خسرناها الموسمين الماضيين، والواجب سينتهي عندما نحصد لقب الدوري".