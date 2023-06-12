ناصر الخليفي: مستوى المباريات الإفريقية يكاد يصل إلى أوروبا ولكنها بحاجة للدعم

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 20:37

كتب : FilGoal

ناصر الخليفي

أشاد ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان ورئيس رابطة الأندية الأوروبية بنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد.

وحضر الخليفي المباراة بدعوى خاصة في ملعب محمد الخامس.

وقال الخليفي عبر بي إن سبورتس على هامش حضوره للمباراة: "تلك المباريات والدربيات الإفريقية كبيرة جدا وتكاد تصل إلى مستوى المباريات الأوروبية ولكنها بحاجة إلى دعم أكبر، وكرة القدم أكبر من تسجيل الأهداف والحصول على البطولات والجوائز وتصل إلى الإنسانية ومساعدة المجتمعات إلى بعضها وأيضا مساعدة القارات الأخرى وإفريقيا من أكبر القارات في كرة القدم".

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وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ بعد التعادل مع الوداد في إياب النهائي في مركب محمد الخامس بهدف لكل فريق.

وتأهل الأهلي إلى السوبر الإفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخه ويواجه منافس جزائري للمرة الثانية.

ويستعد فريق الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا لنسخة 2023 لخوض المنافسة على لقب جديد بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

وحسم الأهلي مقعده في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية هذا العام في ديسمبر المقبل داخل المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.

الوداد الأهلي دوري أبطال إفريقيا ناصر الخليفي
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