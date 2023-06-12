الشناوي: نحن العقدة.. تعاهدنا بالرد على ظلم العام الماضي

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 00:58

كتب : FilGoal

محمد الشناوي

أبدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي اندهاشه بتصريحات ما قبل إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أن الوداد المغربي عقدة الأهلي.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه والثالثة في آخر أربع نسخ.

وتعادل الأهلي إيابا أمام الوداد بهدف لكل منهما بعد أن فاز في الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

أخبار متعلقة:
كم تبلغ مكافأة الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا الرابعة على التوالي في خامس دولة.. الأهلي إلى كأس العالم للأندية النسر يصطاد الـ11 من الدار البيضاء.. الأهلي يحصد لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد الثامن في تاريخ النادي.. عبد المنعم يسجل لـ الأهلي خارج ملعبه في نهائي دوري الأبطال

وقال الشناوي عبر قناة بي إن سبورتس: "العام الماضي خضنا النهائي على نفس الملعب وخسرنا بعد التعرض لظلم كبير، ولذلك تعاهدنا بعد علمنا بمواجهة الوداد مجددا أن نحصد اللقب".

وأضاف "عندما تم تحديد النهائي أمام الوداد تعاهدنا أن تلك هي الفرصة للرد على ما حدث في الموسم الماضي ونحقق اللقب من هنا في المغرب مثلما فعلنا من قبل وفزنا هنا أيضا أمام كايزر تشيفز".

وشدد حارس مرمى الأهلي "أمس قيل لنا أن الوداد عقدة، عذرا لا يوجد بما يسمى عقدة للنادي الأهلي، بل الأهلي هو العقدة للآخرين، الأهلي يحصد لقبه الحادي عشر من بطولة إفريقيا، ويصل للنهائي للمرة الرابعة على التوالي وفاز بثلاثة منهم".

وأوضح الشناوي "النادي الأهلي كبير يجب على الجميع أن يعلم من هو النادي الأهلي بجماهيره وإدارته ولاعبيه".

وتابع "أشكر اللاعبين والجماهير التي ساندت الفريق حتى هنا في الملعب".

واختتم الشناوي تصريحاته "اليوم سنحتفل باللقب ثم سنعود إلى مصر من أجل التجهيز للدوري وحصد لقب جديد".

وحسم الأهلي مقعده في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية هذا العام في ديسمبر المقبل داخل المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا محمد الشناوي
نرشح لكم
من يمثل إفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 عن موسم 2023؟ منافس جزائري للمرة الثانية.. الأهلي يواجه اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي شريف: اللعب في المغرب لم يشكل فارقا بالنسبة لنا كهربا: اللاعبون لم يتمكنوا من النوم بسبب هذه المباراة مؤتمر مدرب الوداد: التفاصيل الصغيرة حسمت اللقب لـ الأهلي مؤتمر كولر: سيّرنا المباراة كما أردنا.. والبدلاء غيروا شكل الفريق وأهدرنا عديد الفرص حمدي فتحي: في الأهلي تلعب لآخر دقيقة.. وحان وقت حسم الدوري القائد الذهبي.. الشناوي أكثر من رفع لقب دوري أبطال إفريقيا في تاريخ الأهلي
أخر الأخبار
من يمثل إفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 عن موسم 2023؟ 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
منافس جزائري للمرة الثانية.. الأهلي يواجه اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
شريف: اللعب في المغرب لم يشكل فارقا بالنسبة لنا 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
كهربا: اللاعبون لم يتمكنوا من النوم بسبب هذه المباراة 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب الوداد: التفاصيل الصغيرة حسمت اللقب لـ الأهلي 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: سيّرنا المباراة كما أردنا.. والبدلاء غيروا شكل الفريق وأهدرنا عديد الفرص ساعة | الكرة الإفريقية
حمدي فتحي: في الأهلي تلعب لآخر دقيقة.. وحان وقت حسم الدوري ساعة | الكرة الإفريقية
القائد الذهبي.. الشناوي أكثر من رفع لقب دوري أبطال إفريقيا في تاريخ الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 مباشر نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 3 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي