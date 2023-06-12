الشناوي: نحن العقدة.. تعاهدنا بالرد على ظلم العام الماضي

أبدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي اندهاشه بتصريحات ما قبل إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أن الوداد المغربي عقدة الأهلي.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه والثالثة في آخر أربع نسخ.

وتعادل الأهلي إيابا أمام الوداد بهدف لكل منهما بعد أن فاز في الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال الشناوي عبر قناة بي إن سبورتس: "العام الماضي خضنا النهائي على نفس الملعب وخسرنا بعد التعرض لظلم كبير، ولذلك تعاهدنا بعد علمنا بمواجهة الوداد مجددا أن نحصد اللقب".

وأضاف "عندما تم تحديد النهائي أمام الوداد تعاهدنا أن تلك هي الفرصة للرد على ما حدث في الموسم الماضي ونحقق اللقب من هنا في المغرب مثلما فعلنا من قبل وفزنا هنا أيضا أمام كايزر تشيفز".

وشدد حارس مرمى الأهلي "أمس قيل لنا أن الوداد عقدة، عذرا لا يوجد بما يسمى عقدة للنادي الأهلي، بل الأهلي هو العقدة للآخرين، الأهلي يحصد لقبه الحادي عشر من بطولة إفريقيا، ويصل للنهائي للمرة الرابعة على التوالي وفاز بثلاثة منهم".

وأوضح الشناوي "النادي الأهلي كبير يجب على الجميع أن يعلم من هو النادي الأهلي بجماهيره وإدارته ولاعبيه".

وتابع "أشكر اللاعبين والجماهير التي ساندت الفريق حتى هنا في الملعب".

واختتم الشناوي تصريحاته "اليوم سنحتفل باللقب ثم سنعود إلى مصر من أجل التجهيز للدوري وحصد لقب جديد".

وحسم الأهلي مقعده في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية هذا العام في ديسمبر المقبل داخل المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.