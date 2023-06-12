كم تبلغ مكافأة الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه، وذلك على حساب الوداد المغربي.

إلى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023.

وتعادل الأهلي مع مضيفه الوداد بهدف لمثله، بعد فوز الأحمر في القاهرة ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسجل محمد عبد المنعم هدف حسم اللقب، ليرد به على هدف الوداد الأول بتوقيع يحيى عطية الله.

وفاز الأهلي ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل للأحمر بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا، فيما سجل سيف الدين بوهرة هدف الوداد.

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كم تبلغ مكافأة البطل؟

أعلن كاف زيادة الجوائز المالية لبطولات الأندية بنسبة 40%.

وبذلك سيحصل الأهلي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا على 4 ملايين دولار بدلا من 2 مليون ونصف.

ويحصل الوداد الوصيف على 2 مليون دولار.

الترجي التونسي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ضمنا الحصول على مليون و200 ألف دولار نظير بلوغ نصف النهائي.

فيما ضمن الرجاء المغربي وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد الجزائريان وسيمبا التنزاني على 900 ألف دولار نظير بلوغ ربع النهائي.

وضمن 8 فرق على رأسهم الزمالك 700 ألف دولار نظير الحصول على أحد المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات.

وحقق الأهلي لقبه الحادي عشر في النهائي الرابع على التوالي، حيث فاز بنسختي 2020 و2021 على حساب الزمالك وكايزر تشيفس وخسر نهائي النسخة الماضية أمام الوداد.