محمد عبد المنعم رجل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-23

تحصل محمد عبد المنعم على جائزة رجل مباراة الوداد والأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه بفرض التعادل على الوداد في الإياب بنتيجة 1-1 بعد الفوز ذهابا 2-1.

وسجل عبد المنعم هدف الأهلي والذي ساوى التتويج باللقب.

وقال عبد المنعم عبر شبكة بي إن سبورتس: "الموسم الماضي كنت مصابا وغبت عن المباراة النهائية".

وأضاف "الموسم الحالي عوضني الله عن البطولة الماضية وأهدي اللقب لأسرتي وجماهير الأهلي التي سافرت وساندتنا طيلة اللقاء".

الهدف أتى بالرأس من صناعة الظهير التونسي علي معلول، هو السادس عموما لمحمد عبد المنعم بقميص الأهلي، والسادس بنفس الطريقة.

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عبد المنعم سجل في شباك الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، وقبلها في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 أيضا، وبتروجت في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2020-2021، والاتحاد المنستيري التونسي في الدور التمهيدي الثاني لموسم الأبطال الحالي، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات، وأخيرا الوداد مجددا اليوم.

جميع تلك الأهداف الستة أتت بالرأس ومن صناعة علي معلول.

وصار عبد المنعم ثامن من يسجل للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا خارج الأرض بنظام المباراتين، بعد محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسن وشادي محمد ووليد سليمان ومحمد ناجي جدو ومحمد أبو تريكة.