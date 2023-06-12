الرابعة على التوالي في خامس دولة.. الأهلي إلى كأس العالم للأندية

الإثنين، 12 يونيو 2023 - 00:19

كتب : FilGoal

هدف محمد عبد المنعم

تأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023.

وتعادل الأهلي مع مضيفه الوداد المغربي بهدف لمثله، بعد فوز الأحمر في القاهرة ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسجل محمد عبد المنعم هدف حسم اللقب، ليرد به على هدف الوداد الأول بتوقيع يحيى عطية الله.

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بذلك يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي بعد 2020 و2021 و2022.

وسبق للأهلي المشاركة في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

أيضا ضمن الأهلي مشاركة عاشرة في النسخة الأكبر من مونديال الأندية عام 2025، بصفته بطل 2021 وحاليا 2023 أيضا.

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة القادمة، وهي خامس دولة يخوض بها الأهلي غمار منافسات كأس العالم للأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

وإليكم المشاركين حتى الآن في كأس العالم للأندية 2023:

الأهلي - بطل إفريقيا

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

ويتبقى تحديد بطل أمريكا الجنوبية.

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