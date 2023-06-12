النسر يصطاد الـ11 من الدار البيضاء.. الأهلي يحصد لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد

توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه، بالتعادل مع الوداد المغربي بنتيجة 1-1 في ملعب مُركب محمد الخامس بالدار البيضاء، حاسما اللقب بالفوز بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

تقدم الوداد: يحيى عطية الله، وسجل محمد عبد المنعم هدفا ساوى التتويج باللقب.

قبل المباراة كتبت جماهير الوداد أن سيد الخواتم سيقطع أجنحة نسر الأهلي، والآن نسر الأهلي يحلق عاليا في سماء كازابلانكا.

جمهور الوداد قبل انطلاق النهائي: "سيد الخواتم، السيف الذي يقطع أجنحتك" عفوًا، أجنحة نسر الأهلي تحلق في سماء كازابلانكا بلقب الأبطال 🦅😉#في_إفريقيا pic.twitter.com/snswMybiy2 — FilGoal (@FilGoal) June 11, 2023

الأهلي حقق ألقاب إفريقيا في القاهرة وكوماسي الغانية وسوسة التونسية وجاروا الكاميرونية وتونس العاصمة والدار البيضاء المغربية.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه ومعززا رصيده بفارق 6 ألقاب عن أقرب منافسيه.

وأنهى الأهلي عقدة الوداد بعدما انتصر الفريق المغربي على الأهلي في النهائي من قبل مرتين.

وعادل الجيل الحالي للأهلي الجيل التاريخي بعد 3 ألقاب في 4 سنوات متتالية، فحقق جيل الأهلي اللقب 3 مرات أعوام 2005 و2006 و2008، وكرره في 2021 و2022 و2023.

وحسم الأهلي تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية في ديسمبر المقبل.

وحقق الأهلي لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في الدار البيضاء بعد نسخة 2021 ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق السويسري مارسيل كولر لقب دوري أبطال إفريقيا من أول محاولة له مع الأهلي مكررا إنجاز مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني.

التشكيل

عاد محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي بعد تعافيه من الإصابة وخرج مصطفى شوبير من القائمة بعدما شارك ذهابا.

أجرى سفين فاندنبروك تعديلين فقط على تشكيل الذهاب، بخروج زهير المترجي ورضا جعدي، ومشاركة سيف الدين بوهرة ومحمد أوناجم.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة بين الطرفين حيث بحث كل فريق عن إحكام سيطرته على اللقاء بشكل مبكر.

ظهر اعتماد الوداد على الجهة اليمنى حيث محمد أوناجم لاستغلال المساحات في جبهة الأهلي اليسرى.

في الدقيقة الخامسة تحصل الوداد على خطأ من الجهة اليمنى بالقرب من منطقة الجزاء نفذه يحيى عطية الله ومرت الكرة من الجميع صوب يديي محمد الشناوي.

حاول الأهلي مبادلة الوداد الفرص والسيطرة في الدقائق العشر الأولى.

في الدقيقة 13 توغل أيوب العملود بشكل فردي من منتصف الملعب وحتى منطقة جزاء الأهلي من العمق وسدد كرة ضعيفة لم تشكل أي خطورة على مرمى الشناوي.

وأرسل يحيى جبران قائد الوداد ركلة ثابتة في الدقيقة 24 بكرة وصلت في يد الشناوي.

في الدقيقة 26 تحصل أوناجم على خطأ بعد عرقلة من معلول في الجهة اليمنى بالقرب من منطقة جزاء الأهلي.

عطية الله نفذها ومرت من الجميع لتتهادى في شباك الشناوي في أقصى الزاوية اليمنى معلنة الهدف الأول للوداد وتحويل دفة اللقب من القاهرة إلى الدار البيضاء.

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حاول الأهلي التماسك بعد الهدف بحثا عن الوصول لمرمى يوسف المطيع.

في الدقيقة 35 أرسل محمد هاني عرضية أمسك بها المطيع ثم سقط أرضا بسبب التحامه مع حمدي فتحي.

نشبت مشادة بين لاعبي الفريقين انتهت بإشهار البطاقة الصفراء في وجه محمود عبد المنعم "كهربا".

في الدقيقة 41، وخلال هجمة من الأهلي أثناء سقوط أحد لاعبي الوداد أطلق باملاك تيسيما صافرته خلال تسديدة كهربا لكرة من داخل من منطقة الجزاء بداعي سقوط لاعب الوداد أرضا في منتصف الملعب.

وبسبب اعتراض حسين الشحات أشهر الحكم بطاقة صفرا في وجهه.

وأرسل أوناجم بينية أرضية لسامبو داخل منطقة الجزاء لكن الشناوي كان في الموعد وأمسك بالكرة قبل المهاجم السنغالي.

في الدقيقة التالية مرر أليو ديانج تمريرة أرضية لحسين الشحات الذي حاول المراوغة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة ارتطمت بالدفاع.

أشهر تيسيما بطاقة صفراء في وجهه سيف الدين بوهرة بسبب إهدار الوقت، وبعد دقيقة أطلق صفراء نهاية الشوط الأول خلال هجمة مرتدة للاعبي الوداد.

الشوط الثاني

أشهر تيسيما في الدقيقة 50 بطاقة صفراء لأليو ديانج بعد تدخل قوي على يحيى جبران في منتصف الملعب.

وعلى عكس الذهاب، أجرى مارسيل كولر في الدقيقة 59 تغييرين بمشاركة محمد مجدي "أفشة " وأحمد عبد القادر بدلا من مروان عطية وحسين الشحات على الترتيب.

طالب عبد القادر في الدقيقة 65 باحتساب ركلة جزاء لصالحه لكن الحكم رفض.

ثم توقفت المباراة ما يقارب 8 دقائق بسبب اشتعال الألعاب النارية من الجماهير المغربية وتعذر الرؤية للاعبي الفريقين في أرض الملعب.

كولر دفع بتغييرين جديدين في الدقيقة 71 بإشراك عمرو السولية ومحمد شريف بدلا من كهربا وحمدي فتحي.

في الدقيقة 78 أرسل أفشة كرة طولية تحصل منها الأهلي على ركنية.

نفذ معلول الركنية وارتقى محمد عبد المنعم قبل الجميع وسجل هدف التعادل وعم الصمت أرجاء الملعب، ليعيد الأميرة السمراء للقاهرة من جديد.

هدف هو السادس لعبد المنعم مع الأهلي وجميعها بكرات رأسية من صناعة ومن علي معلول.

video:1 علي معلول يصنع ومحمد عبد المنعم يسجل 🎯✅#في_إفريقياpic.twitter.com/x78NDtXUCr — FilGoal (@FilGoal) June 11, 2023

بعد الهدف أجرى الوداد أول تغيير بمشاركة رضا الجعدي بدلا من أيمن الحسوني.

بدأ الأهلي اللعب على المرتدات في ظل تقدم الوداد، وسدد محمد شريف كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع وخرجت لركنية.

في الدقيقة 85 أشرك كولر تغييره الأخير بمشاركة رامي ربيعة بدلا من بيرسي تاو.

وتحصل معلول على بطاقة صفراء في الدقيقة 87.

وأجرى فاندنبروك تغييره الثاني بمشاركة حميد أحداد بدلا من أوناجم في الدقيقة 88.

وفي نفس الدقيقة تصدى الشناوي لرأسية العملود بسهولة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع أهدر محمد شريف انفرادا على مرتين أمام يوسف المطيع حارس الوداد.

وتناوب لاعبو الأهلي على إهدار الفرص لبدء مرتدات.

وأمسك الشناوي في الدقيقة الرابعة برأسية سامبو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

وأهدر أرسين زولا فرصة تسجيل هدف ثاني للوداد برأسية بعد ركنية نفذها الجعدي.

مرت الدقائق الأخيرة ثقيلة على الجميع في الملعب من جميع الأنحاء.

تحصل محمد هاني على بطاقة صفراء في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع.

وأمسك الشناوي بالكرة الأخيرة في اللقاء وأعلن تسيمبا بإطلاق صافرة النهاية أن الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه.