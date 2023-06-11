هالاند: بعد شهرين سننسى كل شيء ونبدأ المنافسة على كل البطولات مجددا

أكد إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي أن فريقه لن يتوقف لن يكتفي بالثلاثية التي حققها هذا الموسم، وسينافس على كل البطولات الموسم المقبل.

وتوج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 وللمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على إنتر في نهائي البطولة بهدف دون رد، ليكمل ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال.

وقال هالاند في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نهائي دوري الأبطال مباراة كبيرة للغاية والضغط كان لا يصدق".

وأضاف "العمل مع بيب جوارديولا شيء خاص للغاية، لقد ساعدني كثيرا، علاقتنا جيدة، وأتطلع للمزيد".

وواصل النرويجي "من الرائع التدرب مع أفضل مدرب في العالم كل يوم".

وسجل هالاند 52 هدفا في كل المسابقات، وكان أحد أكبر عوامل التتويج بالثلاثية.

وتابع "لم أكن أفكر في التتويج بدوري الأبطال في أكبر أحلامي وأنا في عمر 22 عاما، لكن هذا يظهر أنه من الممكن لشخص من بلدة صغيرة في النرويج أن يفعل ذلك".

وأكمل هداف البطولة "هذا يعطي الحافز للشباب الآخرين الذين يلعبون كرة القدم في مسقط رأسي".

وشدد "علينا الدفاع عما حققناه في موسم 2022-2023 في الموسم المقبل. هكذا تسير الأمور".

وأتم هالاند "في غضون شهر أو شهرين سننسى كل شيء، ونبدأ المنافسة على كل البطولات مجددا".

الآن الحلم أصبح حقيقة.. والهدف الذي ظل جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في مطاردته لمدة 7 أعوام تحقق بالفعل، لأن الفريق السماوي فاز أخيرا بدوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر سيتي هدفه الذي يحاول الوصول له منذ أن استحوذ الشيخ منصور بن زايد على ملكية النادي في 2008 وهو محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وجاء اللقب بعد أن وصل مانشستر سيتي للنهائي للمرة الثانية في تاريخه، وخرج من نصف النهائي مرتين.

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محاولات جوارديولا للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية استمرت لعدة سنوات منذ أن رحل عن برشلونة، سواء مع مانشستر سيتي أو من قبله بايرن ميونيخ الألماني.

وأخيرا حقق جوارديولا اللقب الثالث لدوري أبطال أوروبا في مسيرته التدريبية لينهي الجدل المثار حوله بشأن عدم مقدرته على الفوز بالبطولة دون ليونيل ميسي الذي ساعده في ذلك عندما كان مدربا لبرشلونة.

وأصبح جوارديولا ثاني أكثر مدرب تتويجا بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 بطولات بالتساوي مع زين الدين زيدان. وبفارق بطولة عن كارلو أنشيلوتي الذي يمتلك 4 ألقاب.

كما حقق مانشستر سيتي رقما تاريخيا بعدما فاز باللقب دون أن يتعرض لأي هزيمة طوال البطولة وهو الفريق رقم 15 في التاريخ الذي يحقق هذا الإنجاز.