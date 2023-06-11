مواعيد مباريات الأحد 11 يونيو 2023 - نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد، 11 يونيو 2023 - 10:33

كتب : FilGoal

الأهلي - الوداد - بيرسي تاو

يحل الأهلي ضيفا اليوم على الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في أهم مبارايات الفريقين منذ بداية الموسم.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

نهائي دوري أبطال إفريقيا

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الوداد × الأهلي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

نهائي كأس العالم للشباب

أوروجواي × إيطاليا..12:00 صباحا.. بي إن سبورتس.

نهائي كأس تركيا

فنربخشة × باشاكشهير.. 8:45 مساء.

ملحق الصعود للدوري الإيطالي

باري × كالياري.. 9:30.. مساء.

مباراة تحديد الهابط الأخير في الدوري الإيطالي

سبيتزيا × هيلاس فيرونا.. 9:45 مساء.

ملحق الصعود للدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس × ليفانتي.. 10:00 مساء.

كأس العرب للصالات

مصر × فلسطين.. 7:00 مساء.

المغرب × الكويت.. 2:00 مساء.

لبنان × جزر القمر.. 4:30 مساء.

العراق × موريتانيا.. 9:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

الأهلي الوداد دوري أبطال إفريقيا الدوري الإسباني الدوري الإيطالي
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