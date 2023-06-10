ناصر الخليفي يرد على مشاركته في بيع مانشستر يونايتد

رد ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان على أنباء مشاركته في عملية بيع مانشستر يونايتد.

وقال الخليفي على هامش تواجد في إسطنبول لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا وعقب اجتماع اتحاد الأندية الأوروبية المؤثرة: "باريس سان جيرمان هو فريقي وفي قلبي ولا علاقة لي بمانشستر يونايتد".

وواصل "هذا يجعلني أضحك، أنا قطري أليس كذلك؟ إن سألني الناس عن رأيي فسأجيب عليهم بالتأكيد وهذا ما أفعله".

وأتم "أنا هنا أتحدث عن أي شخص وليس فقط مانشستر يونايتد، سأمنحهم الخبرة التي لدي، هذا كل شيء".

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية فإن جاسم بن حمد استشار الخليفي للحصول على تقييم يونايتد في ظل رغبة عائلة جليزر في بيع النادي مقابل 8 مليار دولار.

وفي وقت لاحق تواصلت العائلة المالكة للنادي الإنجليزي مع الخليفي لمحاولة لإقناع الشيخ جاسم بزيادة عرضه.

والتقى الخليفي، بصفته مستشارا لملف الشيخ جاسم بالبنك الأمريكي الذي يجري عملية البيع نيابة مُلاك النادي لمناقشة الاستحواذ المقترح.

ويتنافس جاسم بن حمد مع السير جيم راتكليف على شراء مانشستر يونايتد.

وحصد مانشستر يونايتد لقب كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم، بجانب وصوله لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.