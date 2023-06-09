تقرير مغربي: قائمة الوداد - عودة أحداد وبن عيادة وتواجد المترجي أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

استعاد الوداد المغربي كل من حميد أحداد وحسين بن عيادة قبل لقاء الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في مُركب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم الأحد المقبل بعدما فاز ذهابا بنتيجة 2-1 في استاد القاهرة.

وبحسب موقع "لو 360 المغربي" غاب الثنائي عن لقاء الذهاب، أحداد بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وبن عيادة بسبب عدم تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

وأضاف التقرير غياب عماس الخنوس لأسباب فنية وأحمد رضا تكناوتي بسبب الإصابة.

وتواجد زهير المترجي في قائمة الوداد حسب التقرير المغربي رغم إعلان سفين فاندنبروك المدير الفني للفريق غيابه عن اللقاء بسبب الإصابة رفقة عبد الله حيمود.

وجاءت قائمة الوداد حسب موقع "لو 360 المغربي":

حراسة المرمى: يوسف مطيع - طه موريد- يانيس حنين.

الدفاع: أيوب العملود - الحسين بن عيادة - حمزة أيت علال - يحيى الندراني - أمين أبو الفتح - أمين فرحان - يحيى عطية الله - أرسين زولا.

الوسط: يحيى جبران - جلال الداودي - همام باعوش - رضا الجعدي - أيمن الحسوني - إسماعيل المترجي.

الهجوم: مؤيد اللافي - سيف الدين بوهرة - بديع أووك - هشام بوسفيان - بولي سامبو - محمد أوناجم - حميد أحداد - زهير المترجي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في استاد القاهرة الأحد الماضي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

ويحتاج الأهلي للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لضمان الفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

فيما يكفي الوداد الفوز بهدف دون رد ليفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة لخوض المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة.

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - أحمد قندوسي - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - أحمد عبد القادر - طاهر محمد - أحمد نبيل كوكا - محمد الضاوي كريستو

الهجوم: محمد شريف - بيرسي تاو - محمود كهربا.

وكان الشناوي غائب عن قائمة مباراة الذهاب بسبب عدم اكتمال تعافيه من وجهة نظر الجهاز الفني.

بينما غاب كريستو بسبب ضيق الوقت بعد انضمامه إلى الأهلي عقب نهاية مشواره مع منتخب تونس في كأس العالم للشباب.

ويعود رامي ربيعة إلى قائمة الأهلي منذ غيابه بسبب إصابته في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وسجل الثنائي بيرسي تاو ومحمود كهربا في مباراة الذهاب.