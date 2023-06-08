مدرب الوداد: خرجنا بنتيجة جيدة والشك ينتابنا في مصر.. وهذا الثنائي يغيب عن النهائي

الخميس، 08 يونيو 2023 - 22:46

كتب : FilGoal

سفين فاندنبروك

تحدث سفين فاندنبروك مدرب الوداد المغربي عن الاستعدادات الأخيرة لخوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

وقال فاندنبروك في تصريحات إعلامية: "خرجنا بنتيجة جيدة وهي 2-1، وكان يمكنها أن تكون أفضل".

وأضاف "في أول 30 دقيقة لم نلعب جيدا ولكن واصلنا التحسن بعد ذلك".

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وأوضح "الهدف الذي سجلناه خارج الأرض غير الصورة تماما. اللاعبون بعد المباراة عادوا بثقة أكبر وبحالة جيدة".

وواصل "فيما عدا بعض الإصابات، سنخوض مباراة الإياب في ظروف جيدة بجماهير كبيرة خلفنا، وأنا واثق في تقديم أداء جيد لتحقيق النتيجة المرجوة".

وتابع البلجيكي "في بداية التحضيرات للمباراة النهائية قبل الذهاب، وجدت تركيز اللاعبين أكبر من تركيزهم في الدوري وهذا جيد".

وأكمل "نتحلى بالمزيد من الهدوء والمرح داخل الفريق، وأرى أننا نعيش حالة جيدة مع اقترابنا من المباراة".

وأضاف فاندنبروك "أظهرنا قدرتنا الحقيقية، لأن الشك ينتابنا حين نلعب في مصر، ولكن هذه المرة اللاعبون هنا لإظهار قدراتهم وصناعة الفارق".

وعن اللاعبين الغائبين قال: "زهير المترجي خارج المباراة، وكذلك عبد الله حيمود الذي خضع لجراحة".

وكان عبد الله حيمود قد أجرى جراحة الزائدة الدودية هنا في مصر قبل مباراة الذهاب.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد الأحد المقبل في مركب محمد الخامس الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في استاد القاهرة الأحد الماضي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

ويحتاج الأهلي للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لضمان الفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

فيما يكفي الوداد الفوز بهدف دون رد ليفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة.

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - أحمد قندوسي - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - أحمد عبد القادر - طاهر محمد - أحمد نبيل كوكا - محمد الضاوي كريستو

الهجوم: محمد شريف - بيرسي تاو - محمود كهربا.

وكان الشناوي غائبا عن قائمة مباراة الذهاب بسبب عدم اكتمال تعافيه من وجهة نظر الجهاز الفني.

بينما غاب كريستو بسبب ضيق الوقت بعد انضمامه إلى الأهلي عقب نهاية مشواره مع منتخب تونس في كأس العالم للشباب.

ويعود رامي ربيعة إلى قائمة الأهلي منذ غيابه بسبب إصابته في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وسجل الثنائي بيرسي تاو ومحمود كهربا هدفي الأهلي في مباراة الذهاب، بينما سجل سيف الدين بوهرة هدف الوداد.

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