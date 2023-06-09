ريال مدريد يعلن ثاني صفقاته الصيفية

الجمعة، 09 يونيو 2023 - 17:15

كتب : FilGoal

فران جارسيا - رايو فايكانو

أتم نادي ريال مدريد ثاني صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانضم فران جارسيا لصفوف ريال مدريد هذا الصيف قادما من رايو فايكانو.

وأعلن ريال مدريد توصله إلى اتفاق مع رايو فايكانو حول التعاقد مع جارسيا لمدة 4 سنوات.

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وبات جارسيا ثاني صفقات ريال مدريد هذا الصيف بعد الاتفاق مع بورسيا دورتموند بشأن جود بيلينجهام. (طالع التفاصيل)

وبذلك يعود جارسيا لـ سانتياجو برنابيو بدايةً من الموسم المقبل، مغلقًا الباب في وجه باير ليفركوزن الألماني الذي تحرك لضم اللاعب.

وطلب تشابي ألونسو المدير الفني لـ ليفركوزن ضم جارسيا، ليتحرك ريال مدريد ويفعّل بند إعادة الشراء في عقد جارسيا.

وامتلك جارسيا شرطًا جزائيًا في عقده مع رايو يبلغ 10 ملايين يورو، لكن ريال مدريد دفع 5 ملايين يورو فقط وفقًا لصحيفة "أس" لامتلاكه 50% من قيمة إعادة بيع اللاعب.

جارسيا (23 عامًا) يعد أحد أفضل الأظهرة في الدوري الإسباني بآخر موسمين.

اللاعب السريع قصير القامة انضم إلى أكاديمية ريال مدريد عام 2013، وتدرج وصولًا إلى الفريق الرديف.

وخاض جارسيا مباراة رسمية واحدة مع الفريق الأول لـ ريال مدريد تحت قيادة سانتياجو سولاري في ديسمبر 2018 أمام مليلية بكأس ملك إسبانيا، ونجح في صناعة هدفٍ يومها.

وانتقل جارسيا إلى رايو في صيف 2020 على سبيل الإعارة وساعده في العودة للدوري الممتاز، ليقوم النادي المدريدي الصغير بشراء عقده بشكل نهائي في 2021 مقابل مليوني يورو.

وخاض جارسيا 122 مباراة مع رايو، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 8.

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