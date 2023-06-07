دورتموند يعلن انتقال بيلينجهام إلى ريال مدريد

الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 17:25

كتب : عمرو عبد المنعم

جود بيلينجهام - دورتموند

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني توصله إلى اتفاق مع ريال مدريد الإسباني بشأن انتقال جود بيلينجهام لاعب الأصفر إلى صفوف النادي الملكي.

وكشف دورتموند عبر موقعه الرسمي أن ريال مدريد سيدفع الشرط الجزائي في تعاقد بيلينجهام ليضم اللاعب الدولي الإنجليزي إلى صفوفه.

وبذلك يعد بيلينجهام أولى صفقات ريال مدريد الصيفية استعدادا للموسم المقبل.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد بيلينجهام مع دورتموند 103 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض المكافآت في الصفقة والتي قد تصل إلى 30% من قيمة مبلغ الشرط الجزائي.

ويوقع جود بيلينجهام مع ريال مدريد صفقة تمتد حتى نهاية موسم 2028-2029 وفقا لما ذكره فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات.

بيلينجهام البالغ من العمر 19 عاما يقدم مستوى مميز مع دورتموند في المواسم الماضية وخلال الموسم المنقضي لعب 42 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

كما ظهر بيلينجهام بمستوى مميز مع منتخب إنجلترا في بطولتي كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم.

وانضم النجم الإنجليزي الشاب إلى دورتموند قادما من بيرمنجهام سيتي في صيف 2020 مقابل 25 مليون يورو.

ويمتلك بيلينجهام 24 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وقد شارك أساسيًا في كل مباريات الأسود الثلاثة بكأس العالم 2022، وسجل هدفا وصنع آخر خلالها.

وسيكون بيلينجهام أول لاعب إنجليزي يمثل ريال مدريد منذ ديفيد بيكام الذي رحل في 2007.

بيلينجهام شارك مع دورتموند في 132 مباراة وخلالهم سجل 24 هدفا وصنع 25 آخرين وتوج مع الفريق بلقب كأس ألمانيا.

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